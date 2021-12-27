Пандемия COVID-19 - не последняя для человечества

Необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Генассамблея ООН провозгласила его в ноябре 2020 года.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 миллиона человек скончались.

Наиболее сложная ситуация — в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года — свыше 8,9 миллиарда.

Численность населения Земли составляет 7,8 млрд человек.

То есть людей меньше 8 миллиардов, а доз вакцины введено почти 9. И пандемия продолжается…