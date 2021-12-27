Путин рассказал, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента. Какого, интересно?

Президент России заявил, что в новогоднюю ночь он намерен «сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом Путин не сообщил, речь какого именно президента он будет слушать и с какими близкими. Напомним, Владимир Путин продолжает скрывать имена своих детей, а дочерей Марию Воронцову с Екатериной Тихоновой называет «теми женщинами».

Также в ходе передачи Путин рассказал, что предпочитает самостоятельно выбирать подарки внукам, хотя и не ходит по магазинам. Каким внукам — также официально неизвестно.

В ноябре 2020 года издание «Проект» опубликовало расследование, в котором говорится, что у Путина есть третья дочь от петербурженки Светланы Кривоногих, которая после рождения дочери стала акционером банка «Россия». После этого и ряда других расследований власти объявили «Проект» нежелательной организацией, а журналисты издания были признаны «иностранными агентами».

Ну ладно, конечно, но что это за игра в прятки с собственным народом?

А.Б.