ФСБ обиделась на поздравления в размере 2 месяцев СИЗО

Как уже отмечалось неоднократно - российский правоохранительный гений творит великое снова и снова. На этой неделе был совершён очередной подвиг достойный пера, даже не «неприятельского» ОВД-инфо, а великого русского этнографа Салтыкова-Щедрина.

Итак:

20 декабря 2021 года группа молодых людей развернула перед зданием Юго-Западного управления ФСБ баннер «С днем ВЧК!». Далее люди сожгли файеры, а потом покинули место событий.

Отметим (для дальнейшего это важно), что при этом не пострадал не только ни один правоохранитель, но и ни одно животное.

23 декабря двух активистов Левого Блока Льва Скорякина и Руслана Абасова постигло карающее возмездие. Оба они были грубо схвачены - Абасов в кафе, Скорякин дома, закованы в наручники и доставлены ОВД Академический. Там их продержали 2-е суток. Точнее, Скорякина двое суток, а Абасова на несколько часов больше (отметим, что по закону более двух суток держать нельзя).

Как оказалось, на обоих было заведено уголовное дело. Причём, следствие шло при оперативном сопровождении ФСБ.

25 декабря состоялся суд. Суд, естественно, был закрытым. Причина – модная болезнь.

Автору материала непонятно следующее. Вроде судья, как госслужащий и ответственный человек, должен был уже уколоться панацеей от ацкой хворобы. Его приспешники и приставы тоже. Так для чьего блага суд сделали закрытым? Для блага тех, кто стремится попасть на заседание и не понимает своей пользы?

Естественно, Гагаринский суд вынес суровое и «справедливое» решение - обоих в СИЗО на два месяца. В настоящее время оба политзаключённых доставлены в СИЗО номер 7 в Капотне.

«Это грубое нарушение закона. Во-первых, один из задержанных, Лев Скорякин, вообще не мог участвовать в акции – у него алиби. Во-вторых, ст. 213 - это хулиганство, то есть «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Где в стоянии с плакатом мотив неуважения к обществу?

Далее, по части второй - «То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия… либо связанное с сопротивлением представителю власти».

Где там были представители власти? К ним ни один представитель власти не подходил. Как они использовали файеры в качестве оружия, по отношению к кому, если они их просто сожгли и выкинули. Максимум на что их деяние тянет – это на несанкционированный пикет из административного кодекса», - комментирует происходящее правозащитник Эдуард Рудык.

От себя автор материала хотел бы сказать пару слов про плакат, который был развернут перед зданием. Текст данного плаката вводит автора в некоторое недоумение. Если это оскорбление, то явно незаслуженное (не надо чекистов, которые боролись не за олигархов, а за дело трудового народа оскорблять, сравнивая с этим вот), если комплимент - то тоже как-то не очень. Возможно, обитатели ФСБшного офиса думали также, как автор материала. Иррационально жёсткая реакция была вызвана тем, что данный плакат ударил их по самому больному, обострил комплекс неполноценности.