Странная смерть странного человека Просвирнина

Несмотря на то, что все в один голос уверяют, что версия убийства исключается, другие варианты выглядят совсем уж неправдоподобно.

Егор Просвирнин, основатель издания «Спутник и погром», закрытого за экстремизм, был найден голым и мертвым на Пушкинской площади, напротив магазина «Армения». Рядом валялись нож и перцовый баллончик.

Говорят о наркотиках, хотя националист и патриот Просвирнин вроде бы к этому пороку был не склонен.

Вроде бы выпал с балкона съемной квартиры – в этом доме снимать квартиру стоит дорого, финансовые проблемы скорее всего исключены.

Вроде бы имела место семейная ссора, но Просвирнин не был похож на неврастеника, кончающего с собой после размолвки с женой.

Ввиду напряженных отношений Просвирнина с властями, на объективность следствия я б особо не рассчитывал…

Круг замыкается.

А.Б.