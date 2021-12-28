Пандемия COVID-19 - не последняя для человечества #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам физических лиц https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Песков заявил, что "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию Путина, потому что "забыли позвонить" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 На Краснодарский край обрушились сильные ливни. Некоторые районы готовят к эвакуации 4 Путин рассказал, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента. Какого, интересно? https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Нужно уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, 6 Пандемия COVID-19 — не последняя для человечества 7 В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке, 8 Кадыров предложил присоединить Чечню к Украине 9 В Горловке пьют львовский кофе



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