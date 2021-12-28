У нас все хорошо...

Под конец года, когда люди хотят хоть как - то скрасить свою нищенскую жизнь, СМИ выдаёт такие новости от которых жить не хочется. Да, именно не хочется. Новая власть довела страну и народ до такого состояния, что большинство не видят выхода и только смерть может решить наши проблемы.

Перед каникулами в думе сделал доклад новый депутат, учёный-экономист М.Делягин. Это не доклад это программа действий для вывода России из кризиса не только ковидного, но главное экономического. Не надо ничего придумывать и изобретать, надо последовательно делать то, что изложил экономист.

Программа экономического преображения России с думской трибуны

Этот доклад слушал днём по интернету, а вот выступление Жириновского на радио "КП" рано утром. Он говорил, что Россия могла закончить первую мировую войну победой, но большевики не дали этого сделать, что и послужило приходом революции. Жириновский забыл сознательно как и кто воевал в то время. Крестьяне одетые в шинели, которых обирали интенданты. Продавали на сторону продовольствие и вещи предназначенные армии. Солдаты мёрзли в окопах не всегда накормленные, не хватало оружия и боеприпасов. Трудно представить если бы не был заключён мир, где бы оказалась страна?

Снова накинулся на Сталина, который продал золотой запас и далее сам же говорит, что на этот запас покупал заводы. Сказать, что Жириновский дурак не могу, но он слишком вольготно себя чувствует и никто не может заткнуть его поганый рот. По его мнению заводы строили заключённые и это плохо. А что строят сейчас заключённые? Цепочку связи с гражданским миром через предателей охраны и живут некоторые гораздо лучше чем народ на свободе. Кричит в микрофон, что Сталина родила ведьма и что он был раздражителен и не сдержан. Жириновский забыл о том, как он разговаривал с коллегами хотя бы во время войны. Его речь была медленной и тихой. Такая речь давала слушателю тут же мыслить о том, что хочет выразить руководитель. Своей речью он заставлял слушателей думать и никогда не повышал голос.

А сколько золота вывезли Набиуллина и Силуанов только в этом году и за прошлый год? И что они прикупили на эти 360 тысяч тонн? А сколько вывели миллиардов долларов? Сталин не выводил воровским путём а строил экономику страны, а вы потакаете нынешней продажной власти, ругаете Сталина и большевиков. Не было бы Сталин, не было бы России. Что осталось от России за последние 30 лет? Отдали тысячи километров морских просторов, просрали ГДР, остров Даманский, позволили превратить во врагов бывших союзных республик, окружить страну войсками НАТО, сделали из народа рабов, разрушив экономику. Довели до того, что в стране нет картофеля. Это уже похоже на вредительство, однако вас это утраивает. Так почему же вы развелись со своей женой, но продолжаете жить вместе. Вы кого обманули, переписав всё что нажили не честным трудом на жену?

Вы закончили врать на радио "КП". А вы слышали как о вас отозвался народ и как вас назвали? И после этого говорите, что вам не дают эфир. Открывая интернет везде Жириновский. Вы думаете этим завоевать авторитет. Я, например, уже вас терпеть не могу потому что вы в каждой бочке затычка, которая не держит наполнитель. Доиграетесь, как бы сами не попали в "Гулаг". На следующих выборах, если доживёте, вообще вылетите их думы. Вы ведь народ не видите и не слышите, а я живу среди народа. Забыли как вас отчитала старушка на рынке? В душе у народа вы всегда предатель и негодяй.

Жириновский сам говорит, что народ нищает и при этом выступает, чтобы построили новое здание думы. Тесно им поэтому депутаты заболевают и даже умирают. А почему вы не отстаиваете своё же прежнее предложение. Сократить количество депутатов на половину и деньги бюджет сэкономит и вам тесно не будет. Смотрите как это он представляет. Участок есть, проект готов осталось нагнать рабочих и здание будет построено за полтора года. "Нагнать рабочих". Не зря один слушатель из Воронежа назвал Жирика мерзавцем.

Что - то в этой семье не всё благополучно. Сын Игорь уходит из политики и думы. Халявная должность и министерская зарплата не устраивала молодого человека. Более того он состоял в молодёжной организации и там не всё было благополучно. Теперь, как информирует интернет, занимается зарубежным бизнесом. Папа хотел из него сделать преемника партии, ибо без Жириновских ЛДПР развалится. Не получилось, да ещё оголтело критикует коммунистов, хотя сейчас наиболее желательным политиком стаёт именно Сталин. А они между собой не совместимы. Так что песенка Жириновского спета и окончательный аккорд состоится на следующих выборах.

У нас всё хорошо, а вот бессменный зам В.Володина говорит на передаче, что за 2015 год из - за ЕГЭ покончили с собой 380 наших ребят. Страшно слышать такое от члена партии "Единая Россия". А президент и телеведущие В.Соловьёв, О.Скабева долдонят о сохранении народа. Как можно это совместить при "хорошей" жизни? Читатель, вы интересуетесь хотя бы тем, что говорит депутат Саратовской области Н.Бондаренко? На днях он перечислил области в которых произошло катастрофическое сокращение численности населения. Это же катастрофа, а власть при этом продолжает бороться за рост населения.

На конференции президенту задали вопрос о проблеме демографии. И что ответил глава государства? "В США и Европе точно такие же проблемы. Но ведь журналист не спрашивал о США и Европе. Вот такой у нас руководитель. Какое мне дело до США и Европы, в которых если человек имеет работу то живёт вполне сносно. А у нас? Там пособия по безработицы выше чем в России зарплата рабочих. Однако народ в этих странах выступает за свои права и добивается погромами повышения зарплаты и улучшения условий труда.

На днях слушал по интернету Ю.Пронько. Смелый ведущий заявил: "Жулики и воры во власти и каждый пятый рубль из наших налогов идёт на взятки и откаты. Жулики и воры во власти превратили государственные закупки в "кормушку". Средний размер отката в коррумпированных закупках составляет 22,5 % от суммы контракта и тишина на всю страну. А народ горбатится за 15 - 20 тысяч рублей зарплаты. И инфляция не 8 %, а все 17%.

А партия власти, на последних выборах, снова получила большинство совсем обнаглела. В.Володин неоднократно заявляет, что Россия это Путин. Вряд ли в России, кроме думы, найдётся человек ,чтобы так возвысить президента при котором люди десятками умирают по собственной воле. Депутаты думы разрешили чиновникам иметь второе гражданство или вид на жительство до января 2023 года. А что же они делали последние 10 лет, когда шёл серьёзный разговор о невозможности чиновникам и депутатам иметь второе гражданство. Это не дума, это цыганский балаган.