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Московский листок

Алчевский металлургический комбинат и параллельная реальность посредника

Опубликовано 28.12.2021 автором Азат Абдуллатыпов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Алчевский металлургический комбинат и параллельная реальность посредника

В Алчевске на градообразующем металлургическом комбинате развивается интересная ситуация. С одной стороны, заработные платы, которые прежний владелец Курченко не платил по несколько месяцев, не только выплачиваются, но даже и повышаются. И замечательно, что жить становится лучше и веселее! С другой стороны, уже три недели нет никаких крупных заказов на ремонт оборудования. А оборудование на комбинате требует капитального ремонта. На комбинате пять доменных печей мощностью примерно от 1,3 до 2,2 миллиона тонн чугуна в год, из которых работают только две, и то вполсилы; два конвертера на 2,5 миллиона тонн стали в год каждый; две машины непрерывного литья заготовок на 2,5 миллиона тонн готовой продукции каждая. И по уму всё там ремонта требует. 

По сообщениям с мест, сумма, необходимая для ремонта, составляет 19 миллиардов рублей.

В то же самое время в некой параллельной реальности компании Союзметаллсервис, выполняющей роль посредника между Алчевском и РФ, необходимая сумма составляет всего один миллиард. И эта сумма связывается с именем директора по производству Союзметаллсервиса, Юрия Викторовича Федоричева. Один и девятнадцать – разница есть? Есть. И не слишком ли велика сумма, о которой говорят местные?

Она вполне реалистична, если не излишне скромна, поскольку, например, реконструкция домны на Новолипецком меткомбинате стоила 34 миллиарда рублей по курсу 2018 года. А среднегодовые капитальные инвестиции на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2022-2025 годах составят больше девяноста миллиардов рублей. Да, он мощнее Алчевского более чем в два раза. Но он находится далеко не в таком аховом состоянии. 

И что получается – регион приобрёл особую социальную значимость в свете последних сообщений СМИ об эскалации конфликта в регионе. Кураторы из РФ катаются на места чуть ли не каждую неделю и вздыхают о плачевном состоянии предприятия. А потом приезжают в Москву и слушают гениальных производственников, которые сейчас вообще посредники, но при этом лучше местных знают, сколько нужно и куда нужно. 

Ну ладно, дадите вы гениям шанс. Вложите один миллиард вместо девятнадцати. Худо-бедно предприятие поработает. Месяц, максимум два. А потом случится “хрясь!” - и встанет. И как раз под февраль-март. А в какое время ожидается особое обострение в регионе? Не в тот ли самый период? 

И давайте вспомним вице-премьера Белоусова, его майские слова: “Металлурги нахлобучили бюджет на сто миллиардов рублей и должны их вернуть!” Можно предложить властям: нахлобучьте вы российских металлургов на двадцатку да вложитесь в Алчевск. А что? 



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