Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией

Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РИА «Новости».

«Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ», - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.

Президент исключила возможность вступления Молдавии в НАТО. Она напомнила, что в Конституции страны прописан ее нейтральный статус, и менять основной закон власти Молдавии не собираются.

Хорошее намерение, вот только страны, вступившие в НАТО, но не принятые в Евросоюз, имеются – Турция и Норвегия. Причем в НАТО с 1949 года. А вот тех, кого в восточном блоке приняли бы в ЕС, минуя НАТО, нет.

А.Б.