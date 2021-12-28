Проект давностью в 26 лет съел уже полтриллиона рублей

Правительство РФ выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21, сообщил премьер-министр Мишустин.

По его словам. соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

Как уточнил Мишустин, выделенные средства станут частью так называемого опережающего финансирования.

«Для того чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент. Обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов и, конечно, поставку запасных частей, узлов и агрегатов. Всё это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — подчеркнул он в ходе совещания с вице-премьерами.

В 2019 г. подсчитали, что на МС-21 потратили 500 млрд. руб. С тех пор выделялись еще миллиарды (на композит для крыла, например). Золотой самолет получается.

Кстати, не сказать, чтоб самолет был каким-то новым словом в авиастроении или хотя бы каким-то новым проектом.

Самолёт представляет собой глубокую модернизацию Як-42 ОКБ им. Яковлева. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование «Як-242», однако, впоследствии от этого отказались.

Еще 30 октября 2012 года корпорация «Иркут» представила МС-21 с российскими двигателями ПД-14 (возможен и вариант PW1431G американской компании Pratt & Whitney) для государственных заказчиков — Министерств обороны и внутренних дел Российской Федерации, МЧС РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Специального лётного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ. Но еще на салоне МАКС-2011 уже демонстрировалась полноразмерная модель самолета.

А так разработка самолета началась еще в начале 2000-х в ОКБ Яковлева, которое использовало идеи и технические наработки проекта самолета Як-242, разработанного аж в 1995 году. Конечно, за 26 лет проект сильно изменился, но навряд ли годы прибавили ему новизны...

Самолет создавался еще для замены устаревшего Ту-154 и преподносился как лайнер нового поколения. Хотя, строго говоря, проект этот старше "Суперджета".

Рабочее проектирование самолета было завершено в 2005-м, первый полет планировался на 2006 год, а в 2009-м должно было начаться серийное производство. Однако из-за недостаточного финансирования и проблем с зарубежными партнерами все сроки разработки самолета были сорваны.

Но вот хорошо забытое старое теперь становится новой надеждой нащего авиапрома...

А.Б.