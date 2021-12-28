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Московский листок

"Россия-1" решила... приватизировать Путина

Опубликовано 28.12.2021 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Россия-1" решила... приватизировать Путина

Только что YouTube заблокировал доступ к нашему вчерашнему новостному ролику (от 27 декабря) за то, что мы использовали контент... защищенный авторским правом!

"В видео есть чужие материалы, защищенные авторским правом. В результате оно было заблокировано во всем мире".

Нет, мы не включили в новости песню Стинга или эпизод из "Звездных войн" - мы дали фрагмент вполне официального интервью президента Путина телеканалу "Россия-1", естественно, не выдавали его за свой - там и лого канала, и отсылка к первоисточнику.

Какого, извините, рожна главный государственный канал защищает авторским правом не собственные творческие прорывы, а хронику с президентом? Вроде бы, если конечно, это не талантливая актерская работа, президент РФ как образ принадлежит всем. Да и главный госканал существует на бюджетные деньги, то есть тоже, по идее, принадлежит всем нам и не может приватизироваться...

Или теперь президентская хроника только в платном доступе? Может, и на пресс-конференцию Путина билеты станут продавать, для членов Союза журналистов скидка? Хотя у меня нет уверенности, что и сейчас не продают по-тихому... Вот, "Новую газету" не пригласили, может, билеты закончились?

Хотя может просто таким "слоновьим" образом попытались заблокировать распространение информации, где Путин неудачно высказался?

Ладно, пока мы пробуем что-то сделать, можете почитать пока синопсис к "запретной" новости. (в кастрированном виде будет выглядеть примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=TCmNx4HHp2I)

***

Путин рассказал, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента. Какого, интересно?

Президент России заявил, что в новогоднюю ночь он намерен «сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом Путин не сообщил, речь какого именно президента он будет слушать и с какими близкими. Напомним, Владимир Путин продолжает скрывать имена своих детей, а дочерей Марию Воронцову с Екатериной Тихоновой называет «теми женщинами».

Также в ходе передачи Путин рассказал, что предпочитает самостоятельно выбирать подарки внукам, хотя и не ходит по магазинам. Каким внукам — также официально неизвестно.

В ноябре 2020 года издание «Проект» опубликовало расследование, в котором говорится, что у Путина есть третья дочь от петербурженки Светланы Кривоногих, которая после рождения дочери стала акционером банка «Россия». После этого и ряда других расследований власти объявили «Проект» нежелательной организацией, а журналисты издания были признаны «иностранными агентами».

Ну ладно, конечно, но что это за игра в прятки с собственным народом?

PS. После добровольной самокастрации новостной блок вернули на страницу в YouTube. К "тюбику" никаких претензий. А вот к "защитникам" протокольной информации - вопросы имеются. 



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