Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Кремль не собирается хоронить Ленина
2 Переизбрание Путина президентом стало базовым сценарием для Кремля https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин пообещал и дальше поддерживать миллион работающих в России таджиков
4 В Госдуму внесли законопроект об оперативной блокировке имущества юрлиц и ИП, уклоняющихся от уплаты налогов
5 Правительство выделит 1,35 млрд рублей на премии сотрудникам МВД
6 Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО
7 Правительство РФ выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21 https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Странная смерть странного человека Просвирнина https://forum-msk.org/material/news/1...
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