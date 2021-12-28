Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Кремль не собирается хоронить Ленина 2 Переизбрание Путина президентом стало базовым сценарием для Кремля https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин пообещал и дальше поддерживать миллион работающих в России таджиков 4 В Госдуму внесли законопроект об оперативной блокировке имущества юрлиц и ИП, уклоняющихся от уплаты налогов 5 Правительство выделит 1,35 млрд рублей на премии сотрудникам МВД 6 Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО 7 Правительство РФ выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21 https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Странная смерть странного человека Просвирнина https://forum-msk.org/material/news/1...



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