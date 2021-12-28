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Московский листок

Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства

Опубликовано 28.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Кремль не собирается хоронить Ленина

2 Переизбрание Путина президентом стало базовым сценарием для Кремля https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Путин пообещал и дальше поддерживать миллион работающих в России таджиков

4 В Госдуму внесли законопроект об оперативной блокировке имущества юрлиц и ИП, уклоняющихся от уплаты налогов

5 Правительство выделит 1,35 млрд рублей на премии сотрудникам МВД

6 Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО

7 Правительство РФ выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21 https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Странная смерть странного человека Просвирнина https://forum-msk.org/material/news/1...



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