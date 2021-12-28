Большой разговор с Михаилом Делягиным, депутатом Госдумы и доктором экономических наук ведет Александр Бобылев, руководитель канала "Главтема Народ".
#делягин, #михаилделягин, #путин, #СоциалЗа, #главтеманарод
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Михаил Делягин дает прогноз на 2022 год
Большой разговор с Михаилом Делягиным, депутатом Госдумы и доктором экономических наук ведет Александр Бобылев, руководитель канала "Главтема Народ".
#делягин, #михаилделягин, #путин, #СоциалЗа, #главтеманарод
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