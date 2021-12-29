С шахтеров взяли клятву больше не погибать?

Катастрофа на шахте «Листвяжная». Более пятидесяти человек, убитых бизнесом за один раз. Это потрясло Кузбасс. Это потрясло страну.

Как вы думаете, что сделали власти Кузбасса, чтобы исключить повторение подобного?

Они решили взять с шахтёров клятву! (Цитирую по https://www.rbc.ru/business/24/12/2021/61c5b1469a7947622acc2a0d?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview)

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

— быть достойным профессии шахтёр;

— честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;

— чётко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчинённым;

— не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;

— стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;

— не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;

— уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;

— честно трудиться во благо Кузбасса».

Отметим, что мнения жителей Кузбасса по данному поводу разделились. Одни посчитали данную клятву просто наглым и циничным издевательством, другие - способом для властей снять с себя ответственность. Цитирую по отзывам под статьей:

- Это вместо ТБ? Годно.

- Эээ, ну зачем ты так? Вместо ТБ - молитва Матроне Московской.

- Это для верующих, для атеистов, вот, клятва. Наверно и право выбора предоставят!

- Клятву на музыку переложат!

- А клятва буржуя какая? Примерно такая?

- Клянусь обирать рабочих, платя им копейки.

- Клянусь подкупать контролирующие органы и экономить на эксплуатации оборудования.

- Клянусь сваливать за бугор в случае взрыва или аварии на шахте.

- Клянусь загонять шахтёров в шахты в случае опасности, потому что могу и хочу денег!

- Какой маразм в России!

- Теперь в случае аварии, можно смело привлекать выживших за нарушение клятвы горняка!

- Это чтобы снять ответственность с властей Кузбасса?

Были и совсем нецензурные отзывы. А вот позитивных найти не удалось.

Для полного прояснения картины мы решили поговорить с Александром Гартманом (кузбасский правозащитник, бывший шахтёр, отработавший 24 года в забойной группе):

«У меня волос дыбом встал, хоть у меня и небольшой!» – комментирует Александр Гартман данный опус.

По его мнению основные причины аварий в шахтах это: «Ненадлежащее обслуживание оборудования. Часто ремонт заменяется просто покраской новой краской. Использование оборудования непредназначенного для работы с обычным для данных шахт уровнем загазованности».

Также играет роль отсутствие мер безопасности, неквалифицированные и мотивированные только на прибыль ИТР:

«Система совсем не та, что была в СССР.

Если загазованный забой - я обуривал забой и вставляли водяные пробки, нагнетали воду в угольный пласт. Подвешивались ящики с мешками с водой и инертной пылью (это уменьшает силу взрыва метана).

Директор, главный инженер могли прийти в любое время суток. Они (директор, главный инженер) были настоящие шахтёры, они понимали смысл работы. Знали всех забойщиков, проходчиков в лицо. Где-то спросят, где-то посоветуют.

Сейчас только деньги их (управленцев) учат считать. Безграмотные ИТР, ориентированные на добычу угля, безо всякой оглядки на факторы риски. На людей х..н забили. Разделение между простолюдинами и хозяевами-барыгами всё больше и больше».

Как по-вашему, поможет ли от жадности и барства такая клятва. Как по-вашему?