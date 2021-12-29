Коронавирус: вакцинация неэффективна во всем мире

Предположение, что реальная эффективность вакцинации составляет не более 50%, сделано на основании анализа сильного подъема заболеваемости в ноябре-декабре 2021 г. в ряде стран Европы и Северной Америки со степенью вакцинации 60-80%. Такая вакцинация неэффективна для достижения порога коллективного иммунитета 60-65%, необходимого для прекращения эпидемии. Приведены данные, подтверждающие предположение, что этот порог уже достигнут в ряде других стран при низкой степени вакцинации за счет естественного иммунитета после заболевания.

Условная пандемия для условно опасной инфекции

Понятие пандемии не имеет однозначного определения. Для гриппа и ОРВИ принят порог 5% одновременно больных во всем мире. Для опасных заболеваний этот порог может быть снижен и пандемия объявляется по решению ВОЗ.

Коронавирусная инфекция не относится к числу особо опасных – список таких инфекций для России можно найти на сайте Роспотребнадзора:

Особо опасные инфекции для Российской Федерации

Он включает следующие заболевания:

- чума;

- холера;

- натуральная оспа;

- желтая лихорадка;

- сибирская язва;

- туляремия.

По состоянию на 28 декабря 2021 г., 13:56 GMT (на момент написания данной статьи), почти за 2 года общее число больных коронавирусной инфекцией составило 282 034 726 человек, или 3,62% населения Земли. Максимум по показателю одновременно больных наблюдался 27.12.2021, он составил 25 384 131 человек или 0,326% населения Земли. Это далеко до уровня пандемии для гриппа и ОРВИ.

При этом от коронавирусной инфекции умерло 5 425 837 человек, или 1,92% от общего числа больных. Это обычный уровень жесткого ОРВИ. Не тянет коронавирусная инфекция на опасную, хотя ВОЗ и объявил ее таковой и объявил пандемию. Можно сказать, что это условно опасная инфекция, для которой объявлена условная пандемия.

Анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией для 30 стран мира, имеющих наибольшее общее число больных

В следующей таблице приведены данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией для 30 стран мира, имеющих наибольшее общее число больных за 2020-2021 гг. В целом на эти страны приходится более 80% от общего числа больных в мире, и поэтому выводы для этих стран можно распространить на весь мир.

Данные по общему числу больных и числу новых заболевших в сутки (последнее здесь именуется заболеваемостью), а также все приведенные графики взяты с сайта:

Worldometers Coronavirus

Оттуда же взята численность населения стран.

Данные по числу вакцинированных (везде 2 дозами для полной вакцинации) взяты с сайта:

GOGOV Статистика вакцинации от коронавируса

Степень вакцинации рассчитана по этим данным.

Таблица

№ Страна Дата последнего большого пика* числа новых заболевших в сутки Число новых заболевших в сутки на эту дату Процент полностью вакцинированных (2 дозы) на эту дату Максимальный пик (если не последний) 1 США 24.12.2021 298 492 61,0 08.01.2021 (304 953) 2 Индия 06.05.2021 414 433 2,3 3 Бразилия 23.06.2021 115 041 11,6 4 Великобритания 24.12.2021 121 730 69,1 5 Россия 06.11.2021 41 335 33,9 6 Турция 12.10.2021 33 860 54,4 16.04.2021 (63 082) 7 Франция 25.12.2021 104 611 75,1 8 Германия 25.11.2021 76 132 67,6 9 Иран 17.08.2021 50 228 5,1 10 Испания 23.12.2021 72 912 80,9 11 Италия 25.12.2021 54 761 73,9 12 Аргентина 27.05.2021 41 080 5,5 13 Колумбия 26.06.2021 33 594 11,5 14 Индонезия 15.07.2021 56 757 5,7 15 Польша 01.12.2021 29 062 54,1 23.11.2020 (37 596) 16 Мексика 19.08.2021 28 953 23,1 17 Украина 04.11.2021 27 377 18,0 18 ЮАР 12.12.2021 37 875 25,4 19 Нидерланды 24.11.2021 23 709 66,2 20 Филиппины 11.09.2021 26 208 15,0 21 Малайзия 26.08.2021 24 599 43,5 22 Чехия 26.11.2021 27 935 59,1 23 Перу 15.04.2021 13 326 1,7 24 Таиланд 13.08.2021 23 418 7,2 25 Ирак 28.07.2021 13 515 1,2 26 Бельгия 25.11.2021 23 350 74,5 30.10.2020 (23 921) 27 Канада 25.12.2021 23 984 76,8 28 Румыния 19.10.2021 18 863 30,0 29 Чили 05.06.2021 8 920 43,7 09.04.2021 (9 151) 30 Япония 22.08.2021 26 184 41,1

Порядок стран – по убыванию общего числа больных

* Последний большой пик является максимальным, если иное не указано в колонке «Максимальный пик».

Спад заболеваемости при низкой степени вакцинации

В 11 странах мира из 30 рассмотренных последний максимальный пик заболеваемости по числу новых заболевших в сутки был пройден во 2-3 кв. 2021 г. После него до настоящего времени там не было больших подъемов. И все эти страны относятся к третьему миру:

Индия, Бразилия, Иран, Аргентина, Колумбия, Индонезия, Мексика, Филиппины, Перу, Таиланд, Ирак (порядок стран здесь и далее – по убыванию общего числа больных).

При этом степень вакцинации в этих странах в момент достижения пика заболеваемости составила от 1,2% (Ирак) до 23,1% (Мексика). В том числе в Индии (2 место в мире по общему числу больных) – при 2,3%, в Бразилии (3 место) – при 11,6%.

В 4 кв. 2021 г. к странам, прошедшим пик заболеваемости при невысокой степени вакцинации, добавились еще две – Украина, где пик был пройден 04.11.2021 при степени вакцинации 18,0%, и ЮАР – 12.12.2021 при 25,4%.

Еще 5 стран, Россия, Малайзия, Румыния, Чили, Япония, прошли пик заболеваемости при не очень больших значениях степени вакцинации – от 30,0% (Румыния) до 43,7% (Чили). Чили, Малайзия, Япония – во 2-3 кв. 2021 г., Румыния 19.10.2021, Россия 06.11.2021 при степени вакцинации 33,9%.

Суммарно это 18 стран из 30 рассмотренных.

Графики для Индии и Бразилии

Для информации приведены графики числа новых заболевших в сутки для Индии и Бразилии – стран с самым большим общим числом больных из указанных в предыдущем разделе.

Число новых заболевших в сутки в Индии с 15.02.2020 по 27.12.2021.

Число новых заболевших в сутки в Бразилии с 15.02.2020 по 27.12.2021.

Возможная причина – достижение коллективного иммунитета за счет заболевания

Совершенно очевидно, что незначительная степень вакцинации, 25% и менее во время прохождения пика заболеваемости, не могла оказать заметного влияния на спад заболеваемости в указанных выше странах. И даже степень вакцинации до 44% недостаточна для этого.

Следовательно, причина была в другом. Скорее всего, в достижении достаточного уровня коллективного иммунитета (60-65%) за счет переболевших и бессимптомных вирусоносителей (последних можно обнаружить по высокому уровню антител). Точное число бессимптомных вирусоносителей неизвестно, по оценкам оно может быть в 10 раз больше общего числа больных.

Конечно, срок, прошедший после достижения пика заболеваемости, еще небольшой. Возможны новые подъемы. Они наблюдались для некоторых стран, но были незначительными. Впрочем, в конце декабря 2021 г. заметный подъем начался в Аргентине. Поэтому следует подождать и посмотреть.

Подъем заболеваемости при высокой степени вакцинации

Напротив, в 11 странах Европы и Северной Америки в ноябре-декабре 2021 г. наблюдался весьма сильный подъем заболеваемости при высокой степени вакцинации:

США, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Польша, Нидерланды, Чехия, Бельгия, Канада.

В некоторых из них подъем уже закончился, в некоторых, по всей видимости, продолжается.

В большинстве этих стран (кроме США, Польши и Бельгии) достигнутый пик заболеваемости был максимальным.

При этом степень вакцинации в этих странах в момент достижения пика заболеваемости была от 54,1% (Польша, 01.12.2021) и 59,1% (Чехия, 26.11.2021) до 80,9% (Испания, 23.12.2021).

Также в Турции наблюдался пик 12.10.2021 при степени вакцинации 54,4%, хотя подъем был не столь сильным, как в указанных выше странах.

И все эти страны – в Европе или Северной Америке (Турция – условно).

Суммарно это 12 стран из 30 рассмотренных.

Следует отметить, что подъем заболеваемости в 4 кв. 2021 г. наблюдался в большинстве стран Европы, как Западной, так и Восточной. На Европу в этот период приходилось около половины от числа новых заболевших в сутки в мире, на Северную Америку (в основном США и Канаду) – около четверти, т.е. суммарно около трех четвертей.

Графики для США и Великобритании

Для информации приведены графики числа новых заболевших в сутки для США и Великобритании – стран с самым большим общим числом больных из указанных в предыдущем разделе.

Число новых заболевших в сутки в США с 15.02.2020 по 27.12.2021.

Число новых заболевших в сутки в Великобритании с 15.02.2020 по 27.12.2021.

Высокая степень вакцинации не дает коллективного иммунитета

Приведенные выше примеры стран Европы и Северной Америки показывают, что даже вакцинация на уровне 60-80% в них не дала коллективного иммунитета.

При этом обычный порог для достижения коллективного иммунитета, необходимого для прекращения эпидемии – 60-65%.

Как это можно объяснить?

Возникает предположение, что вакцины не обладают декларируемой эффективностью (обычно на уровне 90-95%).

В принципе к вакцинированным надо добавлять переболевших и бессимптомных вирусоносителей, поскольку после заболевания они приобретают естественный иммунитет. Однако повсюду в мире, вопреки всем известным правилам, проводили вакцинацию всех подряд, включая переболевших и бессимптомных вирусоносителей. Поэтому при высокой степени вакцинации эти категории людей можно исключить из рассмотрения.

При предположении 50% реальной эффективности вакцин уровень коллективного иммунитета при степени вакцинации 60-80% будет составлять 30-40%. Этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

Полагаю, что только такой пониженной эффективностью можно объяснить подъем заболеваемости в странах Европы и Северной Америки в ноябре-декабре 2021 г. Возможно, что реальная эффективность даже менее 50%.

При этом повторные вакцинации вряд ли помогут – если в первом случае не появился иммунитет, то и при последующих вакцинациях он, скорее всего, не появится.

Следовательно, вакцинация является малоэффективной для отдельных лиц, поскольку индивидуальный иммунитет на самом деле получает не более 50% вакцинированных.

Такая вакцинация в принципе не позволит достичь порога коллективного иммунитета 60-65%, даже если провакцинировать поголовно все население – при этом уровень коллективного иммунитета составит около 50%.

Следовательно, вакцинация является неэффективной для создания коллективного иммунитета.

Что касается нового штамма и ситуации в ЮАР

Что касается нового штамма омикрон коронавируса SARS-CoV-2 (далее просто коронавирус), то он появился в Южной Африке в конце ноября и, по имеющейся в Интернете информации, за месяц не успел стать доминирующим даже в ЮАР, и тем более в других странах.

Штамм омикрон является более заразным, но преимущественно вызывает легкие формы заболевания, смертность от него низкая.

И единственная, по существу, потенциальная угроза данного штамма – большое количество мутаций в S-белке коронавируса (spike protein, спайковый белок, шиповидный белок), его основном антигене, что ставит под вопрос эффективность вакцин, продуцирующих этот белок (подробнее см. ниже). Этот вопрос сейчас исследуется.

Ниже приведен график числа новых заболевших в сутки для ЮАР. Хорошо видно, что быстрый подъем заболеваемости в конце ноября – начале декабря достиг пика 12.12.2021, после чего начался почти столь же быстрый спад.

Число новых заболевших в сутки в ЮАР с 15.02.2020 по 27.12.2021.

Возможные причины и объяснения низкой эффективности вакцинации

Массовое применение новых типов вакцин – мРНК-вакцины и векторные ДНК-вакцины

Два основных типа вакцин против коронавируса в мире следующие.

Вакцины Comirnaty (Pfizer, США) и Spikevax (Moderna, США) – это мРНК-вакцины, их мРНК кодирует модифицированный S-белок и при введении в организм начинает его выработку.

Вакцины Vaxzevria (AstraZeneca, Великобритания-Швеция) и российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также индийская вакцина Covishield и южнокорейская вакцина SKBio (аналоги вакцины AstraZeneca, производятся по лицензии) представляют собой векторные вакцины – в безопасный аденовирус (ДНК-содержащий вирус) вставлен ген S-белка коронавируса. При введении вакцины в организм этот ген начинает выработку S-белка.

Следовательно, нет функциональной разницы между этими двумя типами вакцин.

При этом российские вакцины «Спутник» и иностранные вакцины AstraZeneca являются аналогичными.

Это новые типы вакцин, которые ранее не применялись широко при других инфекционных заболеваниях.

Необходимо подчеркнуть, что сами мРНК и ДНК не являются антигенами, антигеном является продуцируемый ими S-белок.

Недостатки этих вакцин (из моей статьи [1]):

- недостаточно изучено, сколько времени и с какой скоростью будет производиться в организме S-белок, т.е. неясно, какое количество S-белка (антигена) в итоге получит пациент при введении стандартной дозы вакцины;

- недостаточно изучена миграция генного материала (ДНК/мРНК) в организме, т.е. неясно, где возможен синтез S-белка, кроме места введения;

- недостаточно изучена возможность накопления S-белка в организме и к чему это может привести.

Это означает, что при введении одной и той же дозы определенной вакцины разным пациентам у одних образуется достаточное количество антигена и соответственно будет достаточный иммунный ответ (выработка антител), а у других образование антигена будет незначительным и иммунный ответ будет недостаточным для образования индивидуального иммунитета.

И при неэффективной или малоэффективной вакцинации вакцинированные будут заболевать также или почти также, как невакцинированные.

Полагаю, что это явление исследовали, но объем исследований был ограниченным. И сейчас, по существу, в мире проводятся клинические исследования III фазы вакцин против коронавируса в грандиозном масштабе.

И я считаю, что результат этих исследований – реальная эффективность указанных вакцин находится на уровне не выше 50%.

Кроме того, недостатком мРНК и ДНК-вакцин следует считать то, что они вырабатывают только один антиген, тогда как традиционные инактивированные вакцины содержат все антигены коронавируса (подробнее см. ниже).

Антителозависимое усиление инфекции

Для справки см. Википедию:

Антителозависимое усиление инфекции

Антителозависимое усиление инфекции (англ. antibody-dependent enhancement, ADE) – явление, при котором связывание вируса с cубоптимальными нейтрализующими или не нейтрализующими антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию. ADE может проявляться в процессе развития первичной или вторичной вирусной инфекции, а также после вакцинации при последующей инфекции…

Антителозависимое усиление инфекции у бета-коронавирусов

Считается, что S-белок вируса напрямую связан с этим явлением. Антитела, выработанные на вакцинный вариант вируса с одними антигенными детерминантами S-белка, могут утратить свойство нейтрализовать вирус при инфекции вирусами с видоизмененным белком. Такие антитела могут по-прежнему связываться с вирусом, но при этом иметь меньшую аффинность и образовывать менее стабильные комплексы по сравнению с комплексами, которые они образуют с «вакцинной» формой вируса. В результате комплекс антитело-вирус может выступать в качестве «троянского коня», помогая вирусу проникнуть в моноциты, макрофаги (а также другие иммунные клетки хозяина), запуская в этих клетках инфекционный процесс.

Коронавирус SARS-CoV-2 относится к бета-коронавирусам, и явление ADE для него описано в литературе. И можно предположить, что это явление наблюдается в достаточно большом числе случаев после вакцинации мРНК и ДНК-вакцинами из-за отличия продуцируемого ими S-белка от S-белка штаммов коронавируса вследствие природной изменчивости штаммов.

В результате такая вакцинация может способствовать последующему заболеванию вакцинированных.

Введение вакцины переболевшим и бессимптомным вирусоносителям

Как уже было отмечено, вакцинировать переболевших, включая бессимптомных вирусоносителей, при любых других инфекционных заболеваниях по существующим правилам не принято – ведь они практически всегда приобретают естественный иммунитет.

Однако для коронавирусной инфекции было сделано исключение – вакцинироваться рекомендуется всем, включая переболевших и бессимптомных вирусоносителей. Никаких научных обоснований для этого нет, исследований, насколько мне известно, не было или они были очень незначительными, поэтому единственная причина – постараться вакцинировать как можно больше людей.

И если с экранов телевизоров или на страницах Интернета Вас убеждают, что переболевшим и бессимптомным вирусоносителям надо вакцинироваться – Вам нагло лгут.

И врачами уже был поставлен вопрос: когда вакцину вводят переболевшим и бессимптомным вирусоносителям – не приводит ли это к нарушению их естественного иммунитета, образовавшегося после заболевания, или к другим отложенным побочным явлениям?

Поэтому в рамках нынешних мировых клинических исследований III фазы вакцин против коронавируса должен изучаться и этот вопрос.

Что будет при чрезмерном производстве S-белка

Помимо рассмотренного выше недостаточного производства S-белка мРНК и ДНК-вакцинами возможно и чрезмерное его производство.

Каковы могут быть последствия этого? Вероятно, это будет способствовать развитию аллергических реакций, что может накладываться на коронавирусное воспаление легких и приводить к его усилению.

Этот вопрос, конечно, также нуждается в изучении.

В качестве резюме всего этого раздела – все вышеприведенное описывает нарушения базового принципа медицинской этики «не навреди» (приписываемого Гиппократу).

Срок действия вакцинации 6 месяцев – это неприлично мало

Мне неизвестны вакцины для медицинского применения со столь малым сроком действия.

Вакцины против гриппа имеют срок действия 2 года. Но, скорее всего, реально они обладают большим сроком действия. Просто вакцины против гриппа содержат антигены только 3-4 штаммов гриппа, которые были наиболее «популярны» в соответствующем полушарии (Северном или Южном) в прошедшем году и записаны в рекомендациях ВОЗ. И при смене циркулирующих штаммов гриппа, которые сильно отличаются друг от друга, иммунитет к «старым» штаммам не будет действовать в отношении «новых». Поэтому ВОЗ регулярно меняет штаммы в рекомендациях, после чего выпускаются и вводятся в медицинское применение новые вакцины против гриппа.

Срок действия других вакцин обычно от 5 лет и более, многие действуют пожизненно.

При этом появляются заявления, что и после заболевания иммунитет якобы действует тоже 6 месяцев. Этого не может быть. В России этот срок сейчас увеличили до 1 года, но и этого мало.

Подобные заявления базируются, как правило, на постепенном уменьшении уровня антител (гуморального иммунитета) после заболевания. Но снижение уровня антител при отсутствии возбудителя – это нормальное явление. За их выработку отвечают B-клетки памяти, и при их наличии в организме при появлении возбудителя вновь начинается выработка антител. Кроме того, существует клеточный иммунитет, который создают T-клетки памяти, и он сохраняется гораздо дольше гуморального. T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-1 был подтвержден через 17 лет после инфекции, причем как в отношении SARS-CoV-1, так и в отношении SARS-CoV-2. (Подробнее об этом и иммунитете в целом см. мои статьи [2, 3].)

В общем, срок действия вакцинации 6 месяцев – это неприлично мало. И это означает, что создатели вакцин сами не верят в их эффективность и стремятся повторными вакцинациями поднять эту эффективность. Впрочем, как уже было сказано, повторные вакцинации вряд ли помогут – если после первой вакцинации не появился иммунитет, то и после последующих маловероятно, что он появится.

Про китайскую вакцину CoronaVac, которая является традиционной

Китайская вакцина CoronaVac представляет собой инактивированную цельновирусную вакцину, полученную по традиционной технологии (содержит убитые вирусы).

В чем ее преимущества по сравнению с рассмотренными выше мРНК и ДНК-вакцинами?

- При введении этой вакцины в организм вводится известное количество антигенов.

- В организм вводят не один антиген (S-белок), а коронавирус и все антигены, имеющиеся у него. Соответственно должно образоваться несколько видов антител (а также B- и T-клеток памяти). Естественно, что такой иммунитет более эффективный и надежный, чем полученный при воздействии одного антигена.

Но вакцину CoronaVac используют в основном в КНР, вне этой страны ее применение незначительно. При этом в КНР своей вакциной полностью вакцинировано около 83% населения.

Не является ли использование этой вакцины одной из основных причин того, что в КНР в этом году не было подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией?

Впрочем, эффективность этой вакцины пока нельзя считать доказанной, и сейчас для нее также проводятся клинические исследования III фазы в грандиозном масштабе.

Предупреждение вакцинированным – Вас могут обмануть

Полагаю, что после вакцинации вакцинами «Спутник» (как и другими ДНК и мРНК-вакцинами) не более чем в 50% случаев Вы получите реальный иммунитет. Причем фактически случайным образом. Перед вакцинацией никто не знает, подействует вакцина лично на Вас или нет. А после вакцинации никто не скажет, образовался ли лично у Вас иммунитет или нет, и Вам придется проверять это анализом на антитела самостоятельно за свой счет, предпочтительно несколько раз, с течением времени.

Что вместо неэффективной вакцинации, а также ненадежной диагностики?

Разработка более надежных методов диагностики коронавирусной инфекции

Ненадежность ПЦР-тестов на коронавирус стала притчей во языцех.

Вполне возможно, после внедрения более надежных тестов сразу уменьшится число больных коронавирусной инфекцией.

Замена вакцин новых типов на вакцины традиционных типов

В России выпускают вакцины традиционных типов – это инактивированная вакцина «КовиВак» (содержит убитые вирусы) и адсорбированная вакцина «ЭпиВакКорона» (содержит 3 пептида из S-белка коронавируса, связанные с белком носителем, который адсорбирован на гидроксиде алюминия), но их доля в общем применении невелика.

Желательно было бы иметь отдельные данные по массовому применению этих вакцин и сопоставление их с вакцинами «Спутник».

Вакцина «ЭпиВакКорона» считается специалистами не очень удачной, поскольку она довольно сложная – проще взять антигенный белок (в данном случае S-белок) и сорбировать его. Кроме того, она содержит только один антиген (как и мРНК и ДНК-вакцины).

Вакцина «КовиВак» является аналогом китайской вакцины CoronaVac, рассмотренной выше, обладает ее преимуществами и предпочтительнее, чем «ЭпиВакКорона».

Поэтому, на основании всех данных, приведенных выше, целесообразно отказаться от вакцин «Спутник» в пользу вакцины «КовиВак» (или других вакцин того же типа). И увеличить срок ее действия до обычных для вакцин 5 лет (возможно, постепенно, например, сначала два года с последующим увеличением).

Апробация одобренных лекарственных средств и разработка новых

Следует делать различие между средствами для лечения собственно коронавирусной инфекции и средствами для симптоматического лечения осложнений, особенно коронавирусного воспаления легких.

Насколько мне известно, все противовирусные средства в мире обладают не очень высокой эффективностью.

И лечение осложнений важнее, чем лечение собственно коронавирусной инфекции, которая при отсутствии осложнений в большинстве случаев проходит сама.

В медицинском сообществе появилось мнение, что симптомы тяжелого коронавирусного воспаления легких соответствуют пневмониту, а не пневмонии (из моей статьи [4]).

Пневмония – септическое (т.е. вызванное возбудителем, микроорганизмом или вирусом) воспаление легких.

Пневмонит – асептическое (т.е. не вызванное возбудителем) воспаление легких.

Чаще всего пневмонит обусловлен аллергической гиперчувствительностью, а также воздействием различных химических веществ.

Известно, что воспаление легких (обычно именуемое пневмонией)– основная причина смертности от коронавируса.

Отсюда следует вывод – упор должен быть сделан на средства для лечения коронавирусного воспаления легких, которые, по всей видимости, должны быть противоаллергическими.

В обоих случаях предпочтительна апробация лекарственных средств, одобренных для лечения других заболеваний, т.к. на разработку новых уйдет довольно много времени.

Разработка эффективных методик лечения осложнений, сочетающих применение лекарственных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких

Возможно, также других медицинских изделий, предназначенных для интенсивной терапии.

Разумная организация медицинской помощи

Направлять в стационары только тяжело больных.

В сущности, по пп. 3-5 осуществляют необходимые действия. Но вакцинацию малоэффективными вакцинами, а также ненадежные ПЦР-тесты трогать не хотят. А ведь именно на них направляют основные силы и средства в ущерб эффективному лечению.

Убежден, что власти знают о неэффективности вакцинации

Должны знать органы здравоохранения стран, ведущие медицинскую статистику, и ВОЗ, суммирующая эту информацию.

Недаром в последнее время медчиновники разных уровней стали выступать с заявлениями, что вакцинированные также должны предохраняться от заболевания коронавирусной инфекцией.

Должны знать спецслужбы, по крайне мере, ведущих стран, которые обязаны анализировать эту информацию.

Должны знать руководители стран, хотя, возможно, и не всех, которым должны докладывать эту информацию.

И также должны знать крупные фармацевтические компании (Big Pharma) – производители вакцин, которые ведут свою собственную медицинскую статистику.

Но все не хотят признаваться. Ведь признаться в неэффективности вакцинации – это также признаться, что огромные деньги выброшены если не совсем впустую, то с весьма низкой эффективностью. Точнее, не выброшены, а переложены в карманы производителей вакцин и аффилированных с ними структур и лиц.

О жадности

Изначально я полагал, что истерия вокруг «коронавирусной пандемии» является для глобалистов-либералов прикрытием мирового финансового кризиса и средством подавления протестов.

Хотя эта задача должна оставаться основной, создается ощущение, что на первое место сейчас вышло обогащение крупных мировых фармацевтических компаний, которые связаны с глобальным финансовым капиталом.

Уверен, что основная причина продолжающегося массового применения малоэффективных вакцин – жадность. То же относится и к ненадежным ПЦР-тестам.

По данным сайта GOGOV Статистика вакцинации от коронавируса в мире (на момент написания данной статьи) уже вколото более 9 млрд. доз вакцин. Представляете, какие это деньги?

Цена вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) (самой дешевой) – 3-4 доллара США за дозу, или 6-8 долларов США за две дозы.

В США вакцинирование двумя дозами вакцины Comirnaty (Pfizer) обходится в 39 долларов США. В других странах эта стоимость может быть меньше.

Предельная отпускная цена (без НДС) 1 дозы компонента I + 1 дозы компонента II вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (раствор, « Спутник V») – 866,81 руб. (т.е. около 12 долларов США).

Неважно, что сами вакцинируемые не платят при вакцинации – оплачивают государства из средств налогоплательщиков, т.е. все равно из кармана простых людей.

Для фармацевтических компаний гораздо более выгодно производить и вкалывать всем подряд огромное количество вакцин, да еще два раза в год, чем выпускать относительно небольшое количество лекарств для лечения относительно небольшого количества серьезных осложнений.

При этом и после вакцинации многие серьезно заболевают и их все равно приходится лечить.

Вместо заключения

Исходя из всего вышеизложенного, я готов буду вакцинироваться нормальной инактивированной вакциной «КовиВак» или аналогичной, когда срок действия такой вакцины будет составлять хотя бы два года.

При этом я полагаю, что эпидемия в России и мире естественным образом закончится в 2022 г. в основном за счет приобретения населением естественного иммунитета (после заболевания, включая как переболевших, так и бессимптомных вирусоносителей). Вакцинация при этом будет играть второстепенную роль.

В таком случае необходимость в вакцинации отпадет раньше, чем будут выполнены указанные мною требования к нормальной вакцине.

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