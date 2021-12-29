Оказался наш отец не отцом... а иноагентом-педофилом

Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации. В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух его структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.

В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".

МИД Германии назвал решение Верховного суда России "непонятным", и это была наиболее взыешенная оценка: решение суда им «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

Это самое главное - сбиваются какие-то ориентиры, казавшиеся постоянными. Если вы ставите памятник Сахарову, то как можете прикрывать одно из его главных детищ?

У вас вообще есть какая-то основная линия в политике, или вас болтает из стороны в сторону, как подгулявшего "деда мороза"?

Вы признаете в конституции правопреемство от СССР, но драпируете фанерными щитами мавзолей основателя этого государства и просто не обращаете внимания на его 150-летний юбилей и на 100 лет революции, которая и создала это государство на обломках империи. Зато почему-то любите царей, особенно кровавых.

Вы называете приватизацию преступной, но не смеете посягнуть на ее итоги, более того, проводите ультралиберальную политику. Чубайс, и тот вам уж говорит, мол, ослобоните.

Вы столько говорите о патриотизме, но почему-то лидеры патриотических сил у вас сидят или уже отсидели. Или странно умерли, как новопреставленный Просвирнин - вооружившись ножом и перцовым баллончиком, голый выпрыгнул из окна в центре Москвы. Вам ничего не кажется странным?

У вас есть что-то такое, за что можно зацепиться, что можно принять за ориентиры, хоть бы временные?

XX и XXII съезды КПСС, принимая решения, однозначно трактовавшие события 30-50-х годов как "систематические нарушения социалистической законности", почему-то не опасались выглядеть террористическим государством - сказать такое об СССР в то время мог только сумасшедший.

Теперь, после десятков лет государственной пропаганды, направленной на обливание советского периода говном, прокуратура вдруг озаботилась имиджем государства, расстрелянного из танковых орудий в октябре 1993 года. Мне кажется, если что-то и напоминает террористическое государство, то это режим, установившийся после кровавого октября. Но о жертвах того периода дружно молчали и официоз, и "Мемориал". Кровь расстрелянных на Пресне как-то ни тех, ни других на замарала...

Так выходит, зря расстрелял Верховный совет РСФСР первый президент России?

А Ельцин-центр тогда - не зря? Что увековечили-то?

Или завтра сносить будем, как втихаря снесли многое из той эпохи, что теперь, как выяснилось, была очернена иноагентом "Мемориал"?

Дзержинского на Лубянку вернем? Ну чтоб стоял, как ориентир в вечно меняющейся государственной линии. Вот от Дзержинского, типа, направо хорошо, налево плохо. Или наоборот. Уже неважно, какое направление - хоть бы какое было...

И педофила этого карельского на 15 лет зачем посадили? Или не-педофила, без разницы. Без права переписки, и то всего 10 лет давали, считалось, что больше все равно не протянуть. Соколову, который жену расчленил, дали 12,5 лет. Мише Ефремову за убийство с отягчающими - 7,5 лет. А человеку, который то ли соблазнял, то ли нет, женщину, которая уже давно выросла - высшую, по советским меркам, меру наказания. Ясно же, что "Мемориал" тут причем. Как же, педофилы-иноагенты...

Ориентиры все сбиты. А ведь нельзя без ориентиров.

А.Б.