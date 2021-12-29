Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Война между Россией и Украиной, ее причины

Опубликовано 29.12.2021 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Война между Россией и Украиной, ее причины

Противоречия между Россией и Украиной вызваны разным уровнем развития государственного капитализма.

В России государственный капитализм в форме олигархического капитализма экономически и политически преобладает, о чем свидетельствует поражение сторонников рыночного капитализма - навальнистов в политической борьбе с государством.

Государственный капитализм преобладает на востоке Украины, в промышленно развитой ее части, в то время как на западе преобладает мелкотоварное производство. Запад - самая бедная часть страны, экономическое развитие западных областей источник (см. ссылку 1) оценивает на уровне Зимбабве.

Восточная часть страны ближе по своему укладу к России, запад страны ближе по-своему укладу к Европе. Именно различная степень развития промышленности привела к отделению Крыма, Донецкой и Луганской областей от Украины во время переворота 2014 г., когда к власти пришла более воинственная политическая сила, опирающаяся на население западной части страны.

Насколько сильна военная партия на Украине показывает история президента Зеленского В. А. В начале правления он обещал покончить с войной на Донбассе, но это ему не удалось, и сейчас он вынужден сам возглавить националистов, чтобы не потерять президентский пост.

Итак, причиной гражданской войны на Украине является социальное неравенство между западом страны и востоком, причем, военная угроза исходит от более бедной западной Украины.

Современное обострение между Россией и Украиной вызвано теми же причинами, поэтому сосредоточение российских войск призвано предотвратить нападение Украины на Донбасс, а не для завоевания соседней страны.

Итак, угрозу войны порождает социальное неравенство на Украине, а преодолеть его можно только выравнивание потребления по всей стране, достичь этого можно путем уравнения зарплат государством с помощью неизменных окладов.

История знает много примеров прекращения гражданских войн путем уравнения потребления. Можно указать на уравнительные законы Ликурга (8 век до н. э.), на ограничительные реформы Солона (7-6 века до н. э.), на уравнительную поместную реформу о службе 1556 г. Ивана Грозного, на уравнительную земельную реформу В. Ленина в 1917 г.

Сегодня уравнительные реформы провести гораздо проще при подавляющей власти государства и компьютерной технике, так что недостает только понимания, что мира можно достигнуть не войной, а равенством зарплат.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы думаете, за время после выборов какая партия увеличила свой рейтинг доверия?:
Результаты
Интернет-ТВ
Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства
Госкомпании катастрофически провалили планы Правит...
28.12.2021
Михаил Делягин дает прогноз на 2022 год
Михаил Делягин дает прогноз на 2022 год
28.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С шахтеров взяли клятву больше не погибать? (0)
Война между Россией и Украиной, ее причины (0)
Росстат меняет методику подсчета инфляции после требования Путина замедлить рост цен (0)
Судья Хахалева еще вернется с триумфом (0)
Оказался наш отец не отцом... а иноагентом-педофилом (16)
Коронавирус: вакцинация неэффективна во всем мире (15)
Михаил Делягин дает прогноз на 2022 год (2)
Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства (1)
"Россия-1" решила... приватизировать Путина (14)
Проект давностью в 26 лет съел уже полтриллиона рублей (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как же, педофилы-иноагенты...
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Дмитрий Песков признался, что у него в кармане большая фига
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Авторское право" кремлевской пресс-службы
Дарья Митина Дарья Митина: "Мемориал" всё
Дарья Митина Дарья Митина: Принимаю советы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss