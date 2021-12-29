Война между Россией и Украиной, ее причины

Противоречия между Россией и Украиной вызваны разным уровнем развития государственного капитализма.

В России государственный капитализм в форме олигархического капитализма экономически и политически преобладает, о чем свидетельствует поражение сторонников рыночного капитализма - навальнистов в политической борьбе с государством.

Государственный капитализм преобладает на востоке Украины, в промышленно развитой ее части, в то время как на западе преобладает мелкотоварное производство. Запад - самая бедная часть страны, экономическое развитие западных областей источник (см. ссылку 1) оценивает на уровне Зимбабве.

Восточная часть страны ближе по своему укладу к России, запад страны ближе по-своему укладу к Европе. Именно различная степень развития промышленности привела к отделению Крыма, Донецкой и Луганской областей от Украины во время переворота 2014 г., когда к власти пришла более воинственная политическая сила, опирающаяся на население западной части страны.

Насколько сильна военная партия на Украине показывает история президента Зеленского В. А. В начале правления он обещал покончить с войной на Донбассе, но это ему не удалось, и сейчас он вынужден сам возглавить националистов, чтобы не потерять президентский пост.

Итак, причиной гражданской войны на Украине является социальное неравенство между западом страны и востоком, причем, военная угроза исходит от более бедной западной Украины.

Современное обострение между Россией и Украиной вызвано теми же причинами, поэтому сосредоточение российских войск призвано предотвратить нападение Украины на Донбасс, а не для завоевания соседней страны.

Итак, угрозу войны порождает социальное неравенство на Украине, а преодолеть его можно только выравнивание потребления по всей стране, достичь этого можно путем уравнения зарплат государством с помощью неизменных окладов.

История знает много примеров прекращения гражданских войн путем уравнения потребления. Можно указать на уравнительные законы Ликурга (8 век до н. э.), на ограничительные реформы Солона (7-6 века до н. э.), на уравнительную поместную реформу о службе 1556 г. Ивана Грозного, на уравнительную земельную реформу В. Ленина в 1917 г.

Сегодня уравнительные реформы провести гораздо проще при подавляющей власти государства и компьютерной технике, так что недостает только понимания, что мира можно достигнуть не войной, а равенством зарплат.