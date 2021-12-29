Судья Хахалева еще вернется с триумфом

Бежавшая «золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева, которая прославилась после свадьбы дочери стоимостью в $2 млн, оставила в России недвижимости на 300 млн рублей.

Как сообщает КП, Хахалева покидала страну второпях и не успела избавиться от всего имущества.

Хахалева владела обширным земельным участком с домом, постройками для гостей и рабочих, беседкой, паркингом и фонтаном. По оценке экспертов, такой участок стоит порядка 300 миллионов рублей.

Благодаря вниманию журналистов свадьбу судейской дочери прокомментировали даже в Кремле, порекомендовав правоохранительным органам обратить внимание на несоответствие доходов и расходов «золотой судьи».

Но Краснодарский совет судей сообщил, что проверил всю информацию о скандальной свадьбе и не нашел никаких нарушений.

Общественность в объективность проверки, проведенной коллегами «золотой судьи», не поверила и вскоре отыскала много интересной информации о прошлом судьи.

Оказалось, что в "лихие 90-е" она активно занималась коммерцией вместе со своим мужем и была замечена в связях с грузинскими криминальными авторитетами. Более того, Хахалева попала на работу в суд по фальшивому диплому Тбилисского государственного университета.

Но Квалификационная коллегия судей Краснодарского края и эту информацию опровергла.

Было бы интересно, а как обстоят дела с движимым и недвижимым имуществом других членов президиума кубанского суда?

А.Б.