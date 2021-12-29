Росстат меняет методику подсчета инфляции после требования Путина замедлить рост цен

Росстат принял решение сменить методику подсчета инфляции, которая в 2021 году разогналась до рекордных за 6 лет значений.

С 1 января 2022 года будет скорректирована формула расчета недельных темпов роста цен, изменится корзина товаров и услуг, по которым оценивается месячная инфляция, а также будут сдвинуты временные точки учета цен, сообщила пресс-служба ведомства.

Еженедельная регистрация ценников на товары потребительской корзины будет перенесена с понедельника на пятницу, чтобы учесть цены на продовольственных рынках, где товары, как правило, дешевле.

Стоимость бензина и дизельного топлива будет фиксироваться не только в региональных центрах, но во всех городах, где ведется наблюдение.

Число товаров в корзине для учета месячной инфляции увеличится с 556 до 558. Добавятся в «корзину» поездка в Египет и стоимость абонемента в фитнес-центр.

Но перестанут учитывать цены на отечественные поливитамины и поездки в Грецию.

Видимо, в скором времени заживем…