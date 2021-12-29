Россия оказалась в пятерке самых несчастливых стран мира

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем индекса счастья, согласно опросу Gallup International и «Ромир». По этому показателю России удалось опередить только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак.

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья, согласно данным опроса, который провели Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательский холдинг «Ромир».

В ходе опроса 30% россиян (на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году) заявили, что они «ни довольны, ни недовольны» своей жизнью, недовольны — 17% (на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году), очень недовольны — 6%. Довольны своей жизнью — 36% россиян (в 2020 году таких было 34%), очень довольны – 5% (на 2 процентных пункта меньше, чем в 2020-м).

Индекс счастья — это разница между довольными и недовольными жизнью. По этому показателю Россия заняла пятое место с конца, опередив только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак, следует из исследования. Индекс счастья в России остается на самом низком уровне за последние десять лет. В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем только снижался — до 18 в 2021 году.

В топ-5 самых счастливых стран входят Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Как правило, жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично, отмечается в исследовании.

Наш опрос на Социал Za сегодня дал такой результат (3 тысячи опрошенных):

Довольны ли вы своей жизнью?

Очень доволен 2 %

Доволен 10 %

Ни недоволен, ни доволен 13 %

Не доволен 54 %

Очень недоволен 20 %

Как видим, три четверти недовольных…

А.Б.