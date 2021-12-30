Итак, как нам, всем москвичам, победить на муниципальных выборах?

Первое, о чём надо договориться. ДЭГ является безусловным злом. Всё, точка. Любые разговоры типа «идея хороша, но вот надо усилить контроль, докрутить и т.д.» – являются безусловным оправданием кражи ваших голосов, от кого бы они не исходили. Слышите о допустимости ДЭГ, знайте: это враг честных выборов. Только очное бумажное голосование, и крайне желательно – в день подсчёта.

Второе. Переиграть ДЭГ можно только действуя одновременно двумя методами. Во-первых, массовой контрпропагандой. «Голосуешь через Интернет – даришь голос жуликам» - вот, простой и ясный каждому лозунг. Во-вторых, (и главных) – сверхмассовой явкой. На участки, ногами, должно явиться – не 15%, и не 25%. Любой оппозиционер должен поставить цель: не менее 50% явки горожан. При этом условии жуликам ДЭГ не поможет.

Но с какой стати каждому второму москвичу идти на выборы местных депутатов с минимальными полномочиями?

И вот тут переходим к третьему пункту.

На прошедших выборах в Госдуму многие кандидаты в Москве увлекались местной, муниципальной повесткой. Административные кандидаты делали это от боязни говорить о серьёзном и беспомощности. А оппозиционеры, кто сделал ставку на «малые дела» - во многом потратили силы зря: «Умное Голосование» фокусировалось на рейтингах, построенных во многом на идеологической повестке.

Так вот, граждане. Я предлагаю радикально, на 180 градусов, перевернуть повестку этих выборов. На флаг надо поднять федеральную и общемосковскую тематику.

Задача этих выборов – стать референдумом о доверии городской и федеральной власти, не размениваясь на мелочи типа велодорожек/лавочек и т.д. Оговорюсь: честь и хвала тем мундепам, кто работает с обращениями жителей, защищают леса и парки, контролируют капремонты и т.д. Убеждён, что вашу работу безусловно ценят соседи и не забудут в день выборов. Но то же жульничество на капремонтах и вырубка зелени - лишь следствие отсутствие власти в городе у москвичей.

Целью этих выборов должен стать публичный массовый отказ в доверии властям.

Да, это «негативная повестка», говоря языком гос.пропагандистов. Ну и пусть: оставим фальшивый «позитив» административным кандидатам. А мы будем называть вещи своими именами.

Открою вам небольшую тайну. Властям не верит практически никто: ни противники, ни даже лоялисты. Ярчайший пример – пандемия. «Антиваксеры» считают, что власти идут на пропагандистский обман. Сторонники тотальной вакцинации не верят в решимость властей. Это крайний пример, но показательный.

Повестка недоверия власти – является консолидирующей общество сегодня. Она объединяет и левых, и правых и консерваторов и аполитичных и политизированных. В неё мы вместим – и социальную политику и требования политических свобод и градозащиту и миграционную политику. Под флагом недоверия и надо идти.

И чём больше кандидатов пойдёт под ним – тем лучше. Пусть их будет в каждом округе 10, 20, да хоть 50. Из них мы определим самых сильных и их поддержим.

Теперь о том, как выбрать тех, кто действительно способен «опрокинуть» административного выдвиженца?

Умное Голосование от Навального – идея хорошая, но не панацея. Хотя бы потому, что оно не единожды ошибалось, последний раз – «не угадав» прохождение в Госдуму целой партии. Механизм попадания кандидатов в УГ – также не прозрачен. Ну и наконец, высоко оценивая политические таланты моего старого товарища по общественной деятельности, А. Навального, хочу заметить: в местах заключения человек относительно быстро отрывается от актуальной повестки. Я, как политзек, сидевший в более комфортных условиях, оценил бы этот срок в полгода-год. Далее уже трудно адекватно оценить – приемлем ли кандидат Х для Умного Голосования или нет? Поэтому, действовать будем сами, ничего страшного.

Нам понадобится – постоянно проводимая социология (и не одна), выстраивание рейтингов кандидатов, мониторинг их деятельности. Ну и конечно, - система обязательных дебатов кандидатов. Всё это надо начинать делать – чем раньше, тем лучше, не в второпях. Чтобы уже в конце августе, на последней дистанции гонки у нас был верный выбор.

Итак, рецепт успеха:

- муниципальные выборы в Москве как отказ в доверии властям – как городским, так и федеральным;

- массовое выдвижение кандидатов и мобилизация всех недовольных;

- тотальная агитация против ДЭГ;

- многоуровневый, открытый, экспертный и конкурентный отбор сильнейших;

- сверхмассовая мобилизация избирателей;

- сплошное наблюдение на участках

Ожидаемые итоги:

- проигрыш административных кандидатов;

- публично зафиксированная ситуация («новая реальность») тотального недоверия властям.

Это максимум, чего мы можем добиться на сегодня. Если победившим удастся сделать еще что-то полезное на городском/районном уровне – вообще отлично будет.

В общем, давайте начинать.