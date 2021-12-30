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Московский листок

Зорькин не исключил возврата смертной казни

Опубликовано 30.12.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

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#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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Всего комментариев к статье: 1
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Levon Ghazarian написал 30.12.2021 01:12
"...возврата смертной казни..."
- - - - - - -
Днем раньше.
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