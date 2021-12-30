Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Жириновский призвал "шарахнуть" ракетами по Украине новогоднюю ночь
3 Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни
4 Бастрыкин назвал западные игры и кино оружием против России
5 Судья Хахалева еще вернется с триумфом https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Россия оказалась в пятерке самых несчастливых стран https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году
8 Росстат меняет методику подсчета инфляции после требования Путина замедлить рост цен
9 Депутат Рады заявил о союзе России и Украины
10 Настоящее новогоднее чудо в Пензенской области
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Levon Ghazarian написал 30.12.2021 01:12
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Днем раньше.