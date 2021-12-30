Санкции не снимать!

В воскресенье слушал В.Соловьёва на его передаче. Ничего свехестественного участники не говорили. Россия хочет жить в мире и естественно ни на кого не хочет нападать, да и ресурсы не позволят. Однако Запад и США не понимают и грозятся ужесточить санкции. И вот очередь поговорить приходит к Крену Шахназарову. Он говорит, что не дай Бог отменят санкции и Россия погибнет.

Я вздрогнул и жду реакции Соловьёва. Он слегка улыбается и очевидно доволен высказыванием и только тогда я понял, что Карен прав. Оказывается санкции заставляют наших чиновников, которые ведают производством создавать то, что подпадает под санкции. Значит правильно говорит Е.Фёдоров о том, что Россией управляют из США.

Санкции подтолкнули наше правительство строить микроэлектронную промышленность. Пока покупаем из Китая. Сегодня на её основе может развиваться и расти экономика. Вот и крыло к самолёту изобрели из композитных материалов. А где наш президент и чем занимается его двухтысячный аппарат? Кое что начали производить и тут же "Европейский Союз"выставляет России счёт на 290 миллиардов евро за то, что некоторые вещи Россия начала производит сама, а союз не досчитался такой прибыли. Сколько раз коммунисты предлагали выйти из ВТО и зачем вступали? На предложения коммунистов нынешняя власть вообще не реагирует. Если власть не реагирует на деловые предложения то она должна уйти. Ведь предложение коммунистов оказалось верным. Если во власти не происходит никаких изменений то хотя бы виновный должен понести наказание. Народ выйдет на митинг и организаторы попадают в каталажку, а чиновники допускают государственные ошибки на миллиарды долларов и евро, и тишина. А кто зарабатывает деньги? Мишустин, Силуанов, а может и сам президент? Вот она свобода и демократия. При этом президент на вест мир объявил, что доволен работой Центрального банка. Теперь чиновники "Европейского Союза" и США ухмыляются в тряпочку, что их влияние имеет реальные действия. С этого и начался развал Союза, Украины и других республик. Ведь большинство крупных компаний России уже находятся в зависимости от иностранцев. Свои миллиарды вывозим к нашим врагам и принимает инвестиции тоже от врагов, которые потом становятся собственниками.

А дума не обращает внимание на то, что происходит с Россией и её народом не только внутри страны, но и за её пределами. В полной тишине и без СМИ в 3 - м чтении приняла закон, который упрощает порядок выплаты премий федеральным чиновникам. Им плевать на то, что люди превращены в рабов по уровню зарплаты и отношения к ним чиновников. Так за что будут премировать чиновников? Только за то, что они пришли на работу. Депутатов не интересует, как они исполняют поручения президента, как рабочий живёт на 15 - 20 тысяч рублей, их вообще ничего не интересует кроме собственного благополучия. Президент и чиновники говорят, что в стране повышена минимальная оплата труда и меньше народ не должен получать, в том числе и пенсионеры. А вот вчера женщина на радио говорит, что её пенсия чуть больше 8 тысяч. Кому это интересно? А где Голикова и её аппарат? То что говорит президент уже и народ понимает, что это просто для разговора. Никто не следит за исполнением. И так живёт страна 21 год, а дальше будет ещё хуже. Появляются новые руководители и они понимают, что президент не контролирует выполнение своих требований. Нет заинтересованных в исполнении. Главное набить свой карман и отстегнуть своевременно кому следует, чтобы не повторить судьбу Белозерцева или Улюкаева.

Зачем приняли такой закон о поощрениях? Да только потому что надо как - то освоить бюджет. На благие намерения у наших чиновников, начиная с Кремля, просто не хватает извилин в голове. Они были, но деньги сгладили мозг, сделали его гладким как шар.

В декабре президент подписал закон о повышении месячной зарплаты помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч до 387 тысяч рублей. Неплохо правда? Сенаторы, депутаты ни хрена не делают, они просто подбирают себе толковых помощников, которые исполняют их указания. Не жизнь, а малина. Власть сама плодит богатых дармоедов, поэтому в стране нет роста экономики. Сенатор и депутат должны сами работать, встречаться с избирателями и выслушивать их предложения, чтобы потом принять к исполнению. Кто может назвать сенатора или депутата, которые встречались с народом? Да они встречаются только не с народом, а с такими же чиновниками за фужером французского коньяка.

Закончился год - год трагедий и разочарований властью. В Приморье завезено около 100 тонн токсичных отходов. Предполагалось, что эти тонны будут сожжены, однако сжигать нельзя, вреда будет больше чем их сохранять в естественном состоянии. Депутат Митволь говорит: "Амурская область завалена пестицидами, что является ядом первой степени". И ни какой реакции власти даже тогда, когда выступает депутат от партии власти. Нужны специальные заводы по утилизации, но для их постройки нужны умные головы и финансы, на что местная власть не готова. Разворуют несмотря на экологическую опасность. Что будет дальше никому не известно. И А.Караулов заявляет, что главной проблемой России является проблема управления. Зачем нужна была семнадцатая, бессмысленная пресс - конференция, на которую потратили 138 миллионов рублей. Что дала она народу и стране?

И вот В.Соловьёв беседует с депутатом думы генерал - полковником А.Картаполовым о военных проблемах в стране. Разговору было много, но при этом заявил, что бюджет армии России в 20 раз меньше бюджета армии США. Однако при этом наши военные получают нормальную зарплату. Армия заботится и о военных пенсионерах. Для сравнения приведём некоторые цифры. Бюджет армии США - 745 миллиардов долларов, бюджет армии России - 45 миллиардов долларов. При этом генерал заявляет, что наш бюджет позволит обеспечить дальнейшее поступательное движение вперёд наших вооружённых сил по всем параметрам и по закупкам и разработке новых перспективных систем вооружений, и по обеспечению высокого уровня социальной защищённости военных". Ну как же можно всё это осуществить при таком бюджете? Наша власть решает эту проблему очень просто. Зарплата рабочих на военных заводах почти не отличается от гражданских предприятий. Живут вполне прилично только полковники и генералы, да некоторые ещё и подворовывают на закупках не только вооружения но и продовольствия. Ещё раз напомню о воинской части в посёлке Юрга, Кемеровской области. Организованная преступная группа командует этой частью. Главный бандит гуляет по воинской части как у себя дома, а на КПП его арава собирает с офицеров дань. Картаполову это не известно? Это уже не армия, которая не может справится с бандитами. Вот так мы и живём.