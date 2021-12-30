Патриарх Кирилл и тот против смертной казни

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает против возвращения смертной казни. По его словам, отмена смертной казни полезна для России и других стран, поскольку каждый преступник способен к покаянию.

Кипшидзе подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно высказывался против восстановления смертной казни в стране.

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Позиция церкви понятна - "не убий" никто не отменял, и церковь в принципе не может быть за убийство. Хотя в истории, как мы знаем, бывали случаи...

Но нельзя и отметать с порога аргументы сторонников смертной казни - бывают такие мерзавцы, которых и правда только могила исправит. Церковь призывает все равно дать им шанс. Ну а ислам, к примеру, не столь благодушен. Не говоря о тех, кто вообще не исповедует никакой религии - они требуют от государства оградить их от опасных неисправимых преступников, и не прикрываться религгиозными догмами, которым больше тысячи лет.

Что тут скажешь?

Конституция РФ, Статья 19 гласит: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств".

Что же можно сказать с позиций неверующих?

Во-первых, вопрос смертной казни должен решаться на референдуме. Это такой вопрос, который просто не может быть решен иначе.

Во вторых, государство может быть наделено правом убивать граждан - оно этим правом и так располагает. Вас от имени государства может застрелить часовой согласно Уставу караульной службы или полицейский, если на то будут законные основания. Сейчас речь идет о расширении списка уполномоченных государством убийц на судей.

В чем препятствие? В доверии.

Мы можем доверить кому-то решать вопрос нашей жизни и смерти только тому, в чью добросовестность и бескорыстность абсолютно верим.

Можем ли мы сегодня госорить о полном доверии между обществом и государством? "Это вряд ли", - сказал бы боец Сухов.

Дайте нам государство, которому можно полностью доверять! Дайте нам суд, которому можно вверять свою жизнь!

Судья Хахалева еще вернется с триумфом

А пока разговоры о смертной казни явно преждевременны...

А.Б.