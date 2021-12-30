Музей Гагарина? Просрали!

В последние предновогодние дни наш маленький мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации совершил марш-бросок в очень знаковое и символическое место. Кстати, в этот раз в наш отряд в составе Дмитрия Захарова, Оксаны Шкоды и вашей покорной слуги влился секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер. Рано утром мы выехали в Киржачский район Владимирской области, где 27 марта 1968 года близ деревни Новосёлово разбился самолёт-истребитель МиГ-15УТИ, на котором выполняли тренировочный полет Юрий Алексеевич Гагарин и его наставник Владимир Сергеевич Серёгин. Самолет упал в лесу, после падения найден был не сразу, падал вертикально, при падении ушёл в землю на 6-7 метров. С 1975 года на месте гибели человека с самой красивой в мире улыбкой функционирует мемориал, состояние которого мы и приехали проверять.

Насторожились мы не просто так. Роскосмосом утвержден план реконструкции мемориала, который потребует космических - в прямом смысле слова - денег. Денег, как водится, пока нет, но планов громадьё уже есть. Что же мы увидели сейчас и что нам предстоит увидеть, если деньги на прожект Роскосмоса таки найдутся?

Сейчас мемориальный комплекс выглядит почти так, как был заложен в 1975. Не дорого, не богато, но зато совершенно аутентично, ничего лишнего. Аллея, ведущая к мемориалу, оформлена бетонными треугольниками, напоминающими торчащие вверх ракеты, и ведет к постаменту, на котором пока ничего нет, но по плану реконструкции должен быть установлен МиГ. Слева от него - само место гибели Гагарина и Серёгина, на котором стоит изящная стела красного гранита с двумя барельефными профилями (Серёгин, кстати, в профиль очень похож на Путина, это все замечают). Стела сделана в виде самолётного крыла, на земле - круглая плита, похожая на крышку от люка, с надписью: «27 марта 1968 года на этом месте в авиационной катастрофе погибли ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ МИРА, Герой Советского Союза ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН и лётчик-испытатель, Герой Советского Союза ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СЕРЁГИН». Гранитное кольцо опоясывает место вхождения самолёта вглубь земли.

В нескольких десятках метров от стелы - деревья, в основном берёзы, чьи кроны были спилены самолетом при его падении. 14 деревьев стоят без крон, в том числе почему-то самая популярная у визитёров берёза, на которую что только не вешают - ленточки, пионерские галстуки, идиотские «замочки влюблённых», сердечки с обручальными колечками - местный народ повадился отмечать там…. свадьбы. Весёлая свадебка на погосте, ну так себе идея. Сначала берёзу зачищали, а теперь плюнули и решили, что это особая туристическая фишка. Настоящее языческое капище! Ну, ленточки пускай вешают, а вот за вырезание на мемориальных берёзах «Ира + Вова = любовь» я бы руки отрывала. Железная оградка вокруг берёзы выглядит убого, стенд с надписью, мол, мемориальная берёза, - тоже. Но это ещё цветочки, ягодки впереди.

После крушения самолета спасатели не могли обнаружить место его падения и передать точные координаты. Ориентиром послужил находящийся неподалёку храм Святого Андрея Первозванного, тогда находившийся в состоянии заброшенности. Сравнительно недавно храм отреставрировали и заново расписали по эскизам…. Алексея Архиповича Леонова, знаменитого космонавта, взявшего мемориал под свою идейную «опеку». Помимо обычного пантеона святых - звёздное небо с планетами, кометами, ракетами и космическими кораблями, заглавные святые в пантеоне - Гагарин, Серёгин и наставник их Сергей Павлович Королёв - все трое коленопреклоненные перед Пантократором. И хотя атеист-Гагарин в небо летал и Бога там не видел, и Церковь, кстати, тоже от такого креатива в восторг не пришла, храм был расписан. Главный Храм вооружённых сил, к слову, тогда ещё воздвигнут не был, и клирики ещё не знали, что портреты Ленина и Путина в церкви - это вполне себе норм. Теперь знают:). Увязая по уши в снегу, обошли вокруг храма, посмотрели росписи на внешних стенах. Все они совсем свежие, недавние. На одном из сводов - «святой великомученик» Николашка II-й Кровавый - интересно, это тоже по леоновским эскизам?? Коммунист Юрий Гагарин бы, наверно, порадовался такому соседству.

Но на этом буйная фантазия Алексея Архиповича Леонова не остановилась. Справа от постамента, где должен занять своё место взмывающий в небо МИГ, по его инициативе и его финансовом содействии уже воткнули часовенку - малюсенькую (насколько денег хватило), уместиться в ней может ровно один человек, но с алтарём, иконостасом, всё как у больших. По обеим боковым стенам мозаики - святой князь Владимир и святой Георгий, он же Юрий. Смекаете? Зачем в мемориале советским космонавтам культовое сооружение - хрен его знает, но вот поставили. Не сносить же. Я бы снесла, конечно, ибо совсем какая-то шизофрения получается. Но ладно уж, стоит и пускай.

При въезде на мемориал, в начале аллеи из бетонных треугольников прямо к деревьям прибит огромный стенд, на котором - план помпезной реконструкции. В центре - гигантское и странное сооружение, увенчанное гранёным шаром (планетарий?? Музей?? ТРЦ с блекджеком и продажей мерча??) Билдинг этот стоит на огромной залитой асфальтом площадке - чтобы её заасфальтировать, нужно снести огромный участок девственного, первозданного леса, когда-то сомкнувшего свои ветви над первым в мире космонавтом. Какая-то во всем этом плане собянинщина прямо прочитывается. Тётенька-смотрительница, важно восседающая в сторожке на входе в комплекс (бывшая директор мемориала, вышедшая на пенсию и подрабатывающая сторожем) объяснила нам, что проект придумал всё тот же неуёмный Алексей Леонов, продавил его через Роскосмос, а огромное здание с шаром - это будет музей Первого отряда космонавтов. Пока Леонов был жив, он хлопотал, а сейчас умер, и некому пробивать проект дальше. Роскосмос, мол, деньги обещает, администрации области и района обещают, но воз и ныне там.

Позвольте, но почему музей Первого отряда космонавтов? При всём уважении к нашим героям космоса, это место гибели двух конкретных людей. Место их памяти. Это печальное, траурное место, спокойное и умиротворённое. Первый отряд космонавтов у нас много где запечатлен - есть и музеи, и павильоны на ВДНХ, и Звездный городок, в конце концов. Не нужно рубить лес и заливать всё бетоном. Не нужно громоздить здесь очередной парк «Патриот»-2. Оставьте мемориал в покое, приведите его в порядок, подновите таблички, поставьте этот самый самолёт (постамент уже осыпается) и хватит, не нужно никаких сюда миллиардных инвестиций!!! Да, и ещё на входе, перед расколотой пополам звездой, уже стоят два гранитных постамента - под два бюста погибшим. Бюсты уже отлиты из бронзы и хранятся в каком-то сарае. Почему, спросите вы? Да элементарно, - объясняют вам местные жители. Если не будет выделено денег на нормальную охрану (а не на бабку с метлой), то бюсты тут же растащат на цветмет. 21-й век, блин, космическая эра, 90 км от Москвы! «Работы тут нет, - поясняет бабка-смотрительница. - А металла вон сколько».

А теперь самая главная печаль и хтонь, какая только могла случиться с этим уникальным местом. Два с половиной года назад, в апреле 2019 года, сгорело единственное здание, имевшее статус музея - деревянный гостевой домик, в котором останавливались приезжающие смотреть комплекс. В нём останавливалась и мать Юрия Гагарина, когда приезжала на место гибели сына. В домике было несколько музейных комнат, в которых были личные вещи Гагарина и Серёгина, их письма, уникальные рисунки (в том числе, сделанные в космосе)…. Домик сгорел дотла, вся экспозиция погибла. Сейчас на его месте лишь остатки фундамента. Вместо того, чтобы рисовать многомиллиардные циклопические проекты, лучше бы берегли настоящий музей! В сгоревшем домике находился директор музея и два сторожа, никто из них не пострадал, смогли выбежать, но с собой ничего забрать не успели. Бабка смотрительница поясняет - коротнула проводка, загорелся второй этаж, пламя распространилось моментально. Что же у вас электричество в таком состоянии? - спрашиваем. «Скажите спасибо, что вообще есть, - говорит. - Тут у нас в районе электричество отрубают регулярно, и воду, сидим без света и воды».

В завершение визита, понятное дело, решили посетить сортир. Лучше бы не посещали, честное слово. Выгребная яма, доверху набитая дерьмом, с натянутым вокруг неё полиэтиленом - это и есть музейный туалет. Именно сюда ходят справлять нужду десятки тысяч российских и зарубежных гостей ежегодно: гагаринский мемориал - культовое место, куда едут со всего мира. На месте гибели национального героя и пионера космической эры они видят гору дерьма под полиэтиленом. Экая же стыдоба!

Дорогой Роскосмос! Огромная просьба оставить в покое гагаринский мемориал, отказаться от многомиллиардного строительства - оно тут не нужно. Не нужны церкви, торговые центры, музеи, посвящённые другим космонавтам, сувенирные палатки, парковки и прочая дорогостоящая дребедень. Главный памятник погибшим героям - это лес, который их принял. Советский памятник, поставленный в 1975 году, лаконичен и самодостаточен. Сделайте, пожалуйста, нормальный туалет, хотя бы деревянный скворечник - надеюсь, на это объединённых финансов Роскосмоса, администрации Владимирской области и Киржачского района хватит??? Или Илону Маску написать, чтобы он сортир собрать приехал?