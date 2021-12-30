Смотришь, оцениваешь все критически, - таким ведь и должен быть взгляд журналиста, иначе зачем нужна наша профессия? Но иногда просто переполняет злость на то, что вокруг тебя происходит.

Правда.Ру потеряла сегодня одного из самых ценных редакторов - Татьяну Кустову. Потеряла в результате халатности всей этой действующей системы здравоохранения Москвы, сократившей поликлиники, штат службы "скорой помощи", больницы во имя исполнения пожелания президента страны о том, что медицина должна софинансироваться гражданами.

Таня несколько раз, как мне рассказали, вызывала "скорую помощь", никто так и не приехал - также, как и после того, как я лично по тому же поводу вызывал "скорую" для своей супруги, и меня также посылали по известному адресу какие-то там грёбаные врачи.

У Тани были проблемы с сердцем. И она, уже, как понимаю, с коронавирусом, приехала в поликлинику, чтобы сделать какой-то там необходимый укол. Ждала четыре (!!!) часа, не дождалась, - уехала.

Мы разговаривали с ней три дня назад. Отругали, что она еще и еще раз не вызывает "скорую", т.к. температура держалась на протяжение десяти дней. Она - вызвала. И - скончалась под якобы надзором врачей.

Скончалась, как понимаю, из-за того, что при высокой температуре не смогла дождаться "сердечного укола" и из-того, что "скорая" не приезжала на вызовы.

Я лично смерть Тани считаю результатом оптимизации медицины по-собянински. Потому что это - не коронавирус, это результат комплексной работы московского правительства по оптимизации медицины, во главе которой стоит руководитель департамента здравоохранения мэрии и вице-мэр. Смерть одного из редакторов "Правды.Ру" на совести и карме в первую очередь этих двух людей, ну и их непосредственного руководителя.

Таня была скалой. Если надо, она выставляла и редактировала срочные тексты среди глубокой ночи. Она обучила десятки людей пользованию системой публикации. Она была очень милым и приятным человеком. И мне очень больно, что она покинула нас. Будем ее помнить...

PS. В связи со смертью одного из самых надежных наших редакторов Тани Кустовой к тому, что написал Вадим Горшенин, Хочу добавить свои 5 копеек про оптимизацию медицины. Практически все дни с начала Таниной болезни мы были на связи . Я слышала по телефону, что ей очень плохо, еле говорит и еле дышит. Температура, горло, кашель.

Второй день болезни:

- Таня! Почему вы не вызвали врача?

- Я звонила, занято все время.

- Звоните еще.

Дозвонилась, докладывает: ей сказали, что сегодня поздно, пусть звонит завтра утром.

Завтра утром позвонила, сказали, что больных много, врачей мало и сегодня врач не придет. Теперь норма 48 часов. Ждите завтра.

Завтра вечером (это к 5 дню болезни) врач пришла. Послушала , взяла мазок. Дала антибиотики и противовирусное. Мазок оказался отрицательным, на что врач сказала: все отлично, смысла направлять на КТ нет и просто пейте лекарства.

И про Таню с ее сердечными осложнениями и высокой температурой забыли.

В воскресенье Таня позвонила , говорили по громкой связи и мне было более чем ясно, что все стало гораздо хуже. Я не врач и не претендую. Но я ей сказала:

- Таня, мне кажется по голосу, что у вас пневмония. Срочно вызывайте врача!

Врач приехал только на след день к вечеру!

Ее забрали в больницу с двусторонней пневмонией. На след день нам в редакцию пришло предписание, что у нее ковид и всех изолировать (редакция давно удалённо работает). И вот сегодня известие о смерти.

Система старается отпихнуть всех , кто не может за себя постоять, не разбирается в интернетах, стесняется лишний раз доктора побеспокоить (такое советское) и она вполне оптимизирована под тех, кто не стесняется , знает и умеет, звонит и действует.

И не через бабушку в поликлинике, а через центральную службу, где все учтено и записано.

Я думаю, родственники должны задать вопросы поликлинике, которая 7 а то и больше дней держала практически без веимания человека с температурой 39, не сочла нужным делать КТ только на основании ПЦР теста (К президенту на конференцию их делали ТРИ) и успокоилась выдав пачку первых попавшихся лекарств.

Светлая память хорошему человеку. Не думала, что все вот так глупо получится. Боец была, спортсменка, член сборной Москвы по лыжам. Оптимизация медицины ее догнала!

Инна Новикова, главный редактор Правды.ру