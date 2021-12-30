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Московский листок

Депутаты против политических репрессий

Опубликовано 30.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #кпрф #синельщиков

Депутат Синельщиков (КПРФ) на примерах уголовных дел против политических активистов показывает, что с репрессивной машиной государства надо что-то делать.

#синельщиков, #КПРФ, #госдума



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