99 лет образования СССР

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года, а 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его.
РСФСР и выделившиеся из неё ранее Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединялись в Союз Советских Социалистических Республик, каждая из республик которого становилась суверенным государством в составе СССР.
1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательства над общесоюзным, что получило название «Парад суверенитетов».
12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение и денонсировал Союзный договор 1922 года.
26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принимает декларацию об упразднении СССР и самораспускается.
В будущем году исполнится 100 лет со дня образования СССР, в новой редакции Конституции РФ прямо прописано правопреемство от Советского союза, но нет никаких признаков того, что государство-преемник будет отмечать эту дату сколь-нибудь примечательно.
А.Б.
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404 написал 30.12.2021 12:23
Все это делалось злобными антисоветчиками и антикоммунистами, пролезшими в Политбюро КПСС и поразительной недальновидностью, невежеством и идиотской наивностью советского народа, уже, на тот момент, не строителя коммунизма.