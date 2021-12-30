99 лет образования СССР

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года, а 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его.

РСФСР и выделившиеся из неё ранее Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединялись в Союз Советских Социалистических Республик, каждая из республик которого становилась суверенным государством в составе СССР.

1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательства над общесоюзным, что получило название «Парад суверенитетов».

12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение и денонсировал Союзный договор 1922 года.

26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принимает декларацию об упразднении СССР и самораспускается.

В будущем году исполнится 100 лет со дня образования СССР, в новой редакции Конституции РФ прямо прописано правопреемство от Советского союза, но нет никаких признаков того, что государство-преемник будет отмечать эту дату сколь-нибудь примечательно.

А.Б.