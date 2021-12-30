На юриста, судящегося с Дедом Морозом, подан иск за оскорбление чувств верующих

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал иск жительницы города Эльнары Троицкой к Игорю Мирзоеву, который подал в суд на АО «Дед Мороз» за то, что главный новогодний волшебник из года в год не исполняет его заветные мечты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в своем заявлении Троицкая пишет, что 22 декабря Мирзоев распространил сведения о подаче искового заявления к АО «Дед Мороз». По ее словам, ответчик иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда.

«Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Об иске петербургского юриста Игоря Мирзоева к «Деду Морозу» стало известно на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Главу государства попросили прокомментировать факт обращения в суд. «Поскольку я тоже юрист из Петербурга, могу выступить адвокатом Деда Мороза. Хочу напомнить истцу, что Дед Мороз выполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение», — ответил глава государства.

Мирзоев подал свой иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области. В своем иске он пишет, что ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты. В связи с этим Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей.

Списков подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов.

Какая страна, такие у нее и новогодние сказки...