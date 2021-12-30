Россияне рассказали, как ухудшилась их жизнь в 2021 году

55% опрошенных россиян заявили, что 2021 год был труднее, чем предыдущий. Чаще всего респонденты отмечали ухудшения: в отношениях России со странами Запада и НАТО, в работе больниц, уровне жизни, состоянии окружающей среды и работе образовательных учреждений.

Опрос «Левада-Центра»* (иноагента) также показал, что, по мнению большинства опрошенных жителей России, уровень жизни основной части населения изменился к худшему (54%), треть респондентов считает, что уровень жизни не изменился, и только 10% россиян отметили, что положение основной части россиян улучшилось.

49% опрошенных россиян отметили, что возможность хорошо зарабатывать в России в 2021 году снизилась, 12% отметили, что зарабатывать хорошо стало проще. Согласно опросу, 38% россиян считают, что свободно высказывать свое мнение в России стало труднее. Это максимальный показатель как минимум с 2010 года.

А вот данные нашего опроса на Социал За, за последний час.

https://www.youtube.com/channel/UCOOCdVBZu4Ot593C0sxMPdA/community

Здесь опрос на ФОРУМе.мск.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=17601416&type=next