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Московский листок

Россияне рассказали, как ухудшилась их жизнь в 2021 году

Опубликовано 30.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

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#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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