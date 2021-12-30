Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 99 лет образованию СССР https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Патриарх выступил против смертной казни https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Россияне рассказали, как ухудшилась их жизнь в 2021 году https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Исключенные из «Яблока» партийцы создали новое «Яблоко»
5 Московские новостройки подорожали за год более чем на 40%
6 В рейтинге думских «прогульщиков» лидируют единороссы
7 Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи в России
8 На юриста, судящегося с Дедом Морозом, подан иск за оскорбление чувств верующих https://forum-msk.org/material/news/1...
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