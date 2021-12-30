Россияне рассказали, как ухудшилась их жизнь в 2021 году #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 99 лет образованию СССР https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Патриарх выступил против смертной казни https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Россияне рассказали, как ухудшилась их жизнь в 2021 году https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Исключенные из «Яблока» партийцы создали новое «Яблоко» 5 Московские новостройки подорожали за год более чем на 40% 6 В рейтинге думских «прогульщиков» лидируют единороссы 7 Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи в России 8 На юриста, судящегося с Дедом Морозом, подан иск за оскорбление чувств верующих https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться