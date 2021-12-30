Павел Былевский допрашивает писателя и журналиста Юрия Панкова касательно его нашумевшей книги "Анатомия лжи Солженицына".
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Анатомия лжи Солженицына
Павел Былевский допрашивает писателя и журналиста Юрия Панкова касательно его нашумевшей книги "Анатомия лжи Солженицына".
#Солженицын, #Былевский, #Панков, #ГУЛАГ, #СССР,
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