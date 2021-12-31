Как антимарксисты извращают цитаты путём подмены понятий

В статье «Социализм в отдельно взятом СССР?» (форум. мск. ру, 13. 12. 2021 г.), Б. Ихлов говорит, что впервые идею победы социализма в отдельно взятой стране высказал в 1878 году председатель баварского отделения Социал-демократической партии Германии Георг Фольмар. Но, не указав где и в какой форме сформулировал эту идею Г. Фольмар, он тут же переходит к идее невозможности революции в отдельно взятой стране, впервые высказанную Ф. Энгельсом в 1847 в «Принципах коммунизма».

«19-й вопрос: Может ли… революция произойти в одной какой-нибудь стране?

Ответ: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними - главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 4, с. 334).

Итак, Б. Ихлов начинает с невозможности победы социализма в отдельно взятой стране, но объясняет эту невозможность трактовкой Ф. Энгельса невозможности революции в отдельно взятой стране. Это всё равно, что перепутать землю с домом, и сказать: невозможно построить дом без строительных материалов, техники и рабочих, но объяснить эту невозможность отсутствием земли. Земля и строительство дома – это, как говорят в Одессе, две разные вещи, играют различные роли в строительстве дома. Земля – это природой данное необходимое условие, без которого невозможно вообще строительство дома именно потому, что дом строится на земле; путать понятие дом с понятием земля – это всё равно, что путать фундамент с крышей. Точно так обстоят дела с понятиями революция и строительство социализма у Б. Ихлова. Он просто подменяет понятие строительство социализма, социализм вообще с понятием революция. Революция – это не строительство социализма, а необходимое условие, чтобы приступить к строительству социализма. Чтобы приступить к строительству социализма, необходимо, прежде, совершить революцию. Но Б. Ихлову нет никакого дела до таких «мелочей». Он, как дошкольник, легко отождествляет условие решения задачи с решением задачи.

Но откуда эта путаница у Б. Ихлова? По-видимому, он не понимает разницы между революцией и социализмом. Но этот вопрос будет рассмотрен ниже. А пока займёмся вопросом о «невозможности» революции и построении социализма в отдельно взятой стране.

Действительно, Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» даёт отрицательный ответ на возможность революции в отдельно взятой стране. Однако «Принципы коммунизма» есть черновой вариант «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где уже говорится: «Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной. Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 4, с. 435).

В этой замечательной цитате прямо говорится о революции и социализме в отдельно взятой стране, т.е. «Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией».

Как видно, К. Маркс и Ф. Энгельс, умели осмысливать и менять свои определения с учётом изменившихся условий, а Б. Ихлов тупо повторяет однажды прочитанное, да и то, не понимая смысла прочитанного.

Для К. Маркса и Ф. Энгельса вообще не существует готовых и раз навсегда пригодных определений. И это понятно. Ведь, само собой разумеется, что, когда вещи и их взаимные отношения рассматриваются не как постоянные, а как находящиеся в процессе изменения, то и их мысленные отражения, понятия, тоже подвержены изменению и преобразованию. Их не втискивают в окостенелые определения, как это делают антимарксисты, вроде законченного догматика Б. Ихлова, а рассматривают в их историческом, соответственно логическом, процессе образования.

Ярким примером этого является тот же «Манифест Коммунистической партии», где развитые в 1848 году определения и выводы уже пересматриваются в К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1872 году на основе изменившихся условий общественной жизни. В предисловии к немецкому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1872 года говорится: «Как ни сильно изменились условия за последние двадцать пять лет, однако развитые в этом «Манифесте» общие основные положения остаются в целом совершенно правильными и в настоящее время. В отдельных местах следовало бы внести кое-какие изменения. Практическое применение этих основных положений, как гласит сам «Манифест», будет повсюду и всегда зависеть от существующих исторических условий, и поэтому революционным мероприятиям, предложенным в конце II раздела, отнюдь не придаётся самодовлеющее значения. В настоящее время это место во многих отношениях звучало бы иначе. Ввиду огромного развития крупной промышленности за последние двадцать пять лет и сопутствующего ему развития партийной организации рабочего класса; ввиду практического опыта сначала февральской революции, а потом, ещё в большей мере, Парижской Коммуны, когда впервые политическая власть в продолжение двух месяцев находилась в руках пролетариата, эта программа теперь местами устарела. В особенности Коммуна доказала, что «рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить её в ход для собственных целей (см. Гражданская война во Франции. Воззвание Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих, немецкое издание, стр. 19, где эта мысль развита полнее)». (К. Маркс и Ф. Энгельс, т.18, с. 89-90).

Из выше приведённой выдержки видно, что К. Маркс и Ф. Энгельс не рассматривают данные ими определения и выводы в «Манифесте Коммунистической партии» как вечные, раз навсегда данные, истины. Наоборот, они конкретизируют, уточняют эти определения и выводы, изучая каждую отдельную революционную ситуацию, анализируя опыт каждой отдельной революции. В 1848 году К. Маркс и Ф. Энгельс ставят вопросы ещё абстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. В 1872 году эти вопросы уже уточняются, конкретизируются, и выводы делаются на основе анализа опыта Парижской Коммуны, который даёт ценнейшее условие для строительства социализма: для строительства социализма пролетариату недостаточно взять буржуазный государственный аппарат, а необходимо разрушить его до основания.

После тупого отождествления понятий революция и социализм, Б. Ихлов набрасывается на Сталина, который будто бы в «письме Ермаковскому… напрямую лжет, что концепция о возможности построения социализма в отдельно взятой стране открыта Лениным на основе закона неравномерности развития капитализма (Соч., Т. 7).». Но ни текста, ни даже хотя бы цитаты из этого письма Б. Ихлов не приводит. Только указывает 7-й том сочинений Сталина. Но посмотрим, что на самом деле пишет в этом письме Сталин.

«Отрицательный ответ Энгельса на вопрос: «Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране?», – целиком отражает эпоху домонополистического капитализма, эпоху доимпериалистическую, когда не было еще условий для неравномерного, скачкообразного развития капиталистических стран, когда не было, стало быть, данных для победы пролетарской революции в одной стране (возможность победы такой революции в одной стране вытекает, как известно, из закона о неравномерном развитии капиталистических стран при империализме). Закон о неравномерном развитии капиталистических стран и связанное с ним положение о возможности победы пролетарской революции в одной стране были выдвинуты и могли быть выдвинуты Лениным лишь в период империализма. Этим и объясняется, между прочим, что ленинизм есть марксизм эпохи империализма, что он представляет дальнейшее развитие марксизма, сложившегося в эпоху доимпериалистическую. Энгельс при всей своей гениальности не мог заметить того, чего не было еще в период домонополистического капитализма, в сороковых годах прошлого столетия, когда он писал свои «Принципы коммунизма», и что народилось лишь впоследствии, в период монополистического капитализма. С другой стороны, Ленин, как гениальный марксист, не мог не заметить того, что уже народилось после смерти Энгельса, в период империализма. Различие между Лениным и Энгельсом есть различие двух исторических периодов, отделяющих их друг от друга.» (И. Сталин, т.7, с. 232-233).

Как видно, в письме Сталина вообще нет упоминание о социализме. Сталин говорит только о революции, учит Ермаковского диалектике революции. «Энгельс при всей своей гениальности не мог заметить того, чего не было еще в период домонополистического капитализма, в сороковых годах прошлого столетия, когда он писал свои «Принципы коммунизма», и что народилось лишь впоследствии, в период монополистического капитализма. С другой стороны, Ленин, как гениальный марксист, не мог не заметить того, что уже народилось после смерти Энгельса, в период империализма. Различие между Лениным и Энгельсом есть различие двух исторических периодов, отделяющих их друг от друга.». Чего, в силу своего плоского мышления, не может понять Б. Ихлов, и поэтому переворачивает всё верх ногами, нагло клевещет на Сталина.

Что же касается того, что Ленин открыл закон неравномерного развития капитализма, то сам Ленин об этом никогда не говорил. Он лишь подчеркнул безусловный характер этого закона в статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы»: «Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма» (В. Ленин, т. 26, с. 354). Закон о неравномерности развития капитализма открыл К. Маркс: «Но так как при существующих в тот или иной момент условиях капиталистическое производство может дать себе волю для безудержного развития лишь в некоторых отдельных сферах, то всякое капиталистическое производство было бы вообще невозможно, если бы оно должно было развиваться во всех сферах одновременно и равномерно.» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 26, с. 529).

Да, Сталин говорил о том, что Ленин открыл закон неравномерного развития капитализма. Но Сталин говорил не просто о неравномерном развитии капитализма, а о скачкообразном характере этой неравномерности, вследствие чего возникает возможность победы революции в отдельно взятой стране. «Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира, – все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. Это положение совершенно правильно, и оно не нуждается в комментариях» (И. Сталин, т. 6, с. 106). Ибо социалистическая революция – Великая Октябрьская социалистическая революция – победила в отдельно взятой стране – в России. Этого уже не могли отрицать даже такие сторонники теории невозможности революции в отдельно взятой стране, как Троцкий, Каменев и Зиновьев, ибо сами совершили её и победили в гражданской войне.

Но Б. Ихлова этим не смутишь. Он продолжает цитировать Сталина вкривь и вкось: «Социалистическая революция в отдельно взятой стране по Ленину (вспоминает переводчик «Капитала» Скворцов-Степанов) – мелкобуржуазный идеал. С этим был полностью согласен и Сталин, который даже после смерти Ленина в «Вопросах ленинизма» не мог не написать следующее: «Свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата в одной стране — еще не значит обеспечить полную победу социализма. Упрочив свою власть и поведя за собой крестьянство, пролетариат победившей страны может и Должен построить социалистическое общество. Но значит ли это, что он тем самым достигнет полной, окончательной победы социализма, т. е. значит ли это, что он может силами лишь одной страны закрепить окончательно социализм и вполне гарантировать страну от интервенции, а значит, и от реставрации? Нет, не значит. Для этого необходима победа революции по крайней мере в нескольких странах (выделено мной, Б. И.). Поэтому развитие и поддержка революции в других странах является существенной задачей победившей революции. Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя не, как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах».

Переводчика «Капитала» И.И. Скворцова-Степанов Б. Ихлов притянул здесь за уши только для того, чтобы придать «важность» своей галиматье. Где, в каких воспоминаниях говорит это И.И. Степанов-Скворцов? Пусть Б. Ихлов назовёт источник этого утверждения И.И. Скворцова-Степанова.

Что же касается Сталина, то он действительно говорил о невозможности победы социализма в отдельно взятой стране без революции, по крайней мере, в нескольких странах. Но это было им сказано не в «К вопросам ленинизма» (1925 год), а годом ранее, в 1924 году, в «Об основах ленинизма». В «К вопросам ленинизма» Сталин приводит цитату из «Об основах ленинизма», чтобы сказать о явной недостаточности своей первой формулировки этого вопроса и, потому, неправильной.

«В чем состоит недостаток этой формулировки?

Ее недостаток состоит в том, что она связывает в один вопрос два разных вопроса: вопрос о возможности построения социализма силами одной страны, на что должен быть дан положительный ответ, и вопрос о том, может ли страна с диктатурой пролетариата считать себя вполне гарантированной от интервенции и, стало быть, от реставрации старых порядков без победоносной революции в ряде других стран, на что должен быть дан отрицательный ответ. Я уже не говорю о том, что эта формулировка может дать повод думать, что организация социалистического общества силами одной страны невозможна, что, конечно, неправильно.» (И. Сталин, т. 8, с. 62).

Кажется, ясно. Но для Б. Ихлова требуется специальное разъяснение. «Можно ли построить дом своими силами? Конечно, можно. Но можно ли гарантировать, что, пока сохраняется угроза обстрела дома с суши, моря и воздуха, этот дом не будет разрушен? Нет, нельзя.».

Б. Ихлов утверждает, что «вплоть до 1917 года они, как и меньшевики, как и Троцкий, говорили только о буржуазно-демократической революции, призванной устранить монархию. Однако Ленин, видя, что в США крайне сильна коммунистическая партия, что революционное брожение наблюдается не только в Азии, но и во Франции, Англии, Германии, заговорил о социалистической революции в России. Как вспоминают старые большевики, это было для них как гром среди ясного неба. Курс на социалистическую революцию Ленин обозначил в «Апрельских тезисах», которые Плеханов назвал бредом сумасшедшего.».

Это наглая ложь, вытекающая из дремучего невежества Б. Ихлова. Курс на социалистическую революцию В. Ленин обозначил ещё в 1905 году: «от революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути. Если мы не обещаем сейчас же и немедленно всяких «социализаций», то именно потому, что мы знаем действительные условия этой задачи и не затушевываем, а разоблачаем зреющую новую классовую борьбу в недрах крестьянства.» (В. Ленин, т.11, с. 222).

Но довольно и больше чем довольно. От наглого вранья и невежества Б. Ихлова тошнит за версту. Перейдём к разъяснению понятий революция и строительство социализма, социализма вообще специально для Б. Ихлова.

Что такое революция? Скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому. Социальная революция – это скачкообразный переход от одного, ставшего реакционным, общественного строя к другому, более передовому общественному строю. Но старый общественный строй, каким бы диким и гнилым не казался, держится не сам по себе, а силой господствующего класса, который охраняет его при помощи государственной власти. Следовательно, чтобы осуществить переход от старого общественного строя к новому общественному строю, необходимо отобрать у господствующего класса государственную власть. «Самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса находится власть, это решает всё» (В. Ленин, «Один из коренных вопросов революции», т. 34, с. 200).

В 1917 году рабочий класс отобрал у капитала государственную власть, и тем самым – совершил социалистическую революцию. Это бесспорный факт. Но тем самым рабочий класс создал необходимое условие для строительства социализма, т.е. нового общественного строя.

«14-й вопрос: Каков должен быть этот новый общественный строй?

Ответ: Прежде всего, управление промышленностью и всеми отраслями производства вообще будет изъято из рук отдельных, конкурирующих друг с другом индивидуумов. Вместо этого все отрасли производства будут находиться в ведении всего общества, т. е. будут вестись в общественных интересах, по общественному плану и при участии всех членов общества. Таким образом, этот новый общественный строй уничтожит конкуренцию и поставит на ее место ассоциацию. Так как ведение промышленности отдельными лицами имеет своим необходимым следствием частную собственность и так как конкуренция есть не что иное, как такой способ ведения промышленности, когда она управляется отдельными частными собственниками, то частная собственность неотделима от индивидуального ведения промышленности и от конкуренции. Следовательно, частная собственность должна быть также ликвидирована, а ее место заступит общее пользование всеми орудиями производства и распределение продуктов по общему соглашению, или так называемая общность имущества.» «К. Маркс и Ф. Энгельс, т.4, с. 329-330).

И пусть кто-нибудь попробует опровергнуть тот простой факт, что в СССР:

1) Все отрасли производства не были изъяты из рук отдельных, конкурирующих друг с другом частных лиц; 2) Общественное производство не велось на основе единого государственного плана и в интересах всех членов общества; 3) Частная собственность на землю и средства производства не была ликвидирована; 4) пользование землёй и средствами производства и распределение продуктов не велось по общему соглашению: кто не работает, тот не ест.

Всё это бесспорные факты; а факты – вещь упрямая, с ней не поспоришь. А именно: рабочий класс России совершил социалистическую революцию и построил социализм в отдельно взятой стране – в СССР!