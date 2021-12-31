С Новым годом, наука!

Как бы мне начать эту статью?

"Я простой научный сотрудник Азат, город Пущино".

И, собственно, сидел бы я в своём НИИ да проектировал известно что, да не особо вникал в детали государственной политики в области науки, зная, как восхитительно научное сообщество умеет претворять в жизнь распоряжения руководства.

Но в этом году случилось нечто: из года в год практикуемое выполнение "Майских указов" президента на отвяжись было озвучено непосредственно президенту. Вообще неприличным считается в научном сообществе такие вещи делать достоянием прессы - научная бюрократия, как и деньги, любит тишину. А тут такое. В выборный-то год.

Кто не знает, вкратце: научные сотрудники должны получать в среднем зарплату, равную 200% от средней по региону. Коль скоро финансированием в должной мере это дело не обеспечивается, каждый квартал в разных НИИ бывает добровольно-принудительная отправка людей на доли ставок или же в отпуск за свой счёт. Выполнение указов считается-то не по головам, а по полным ставкам. И пока все под козырёк берут, всем по барабану содержание, форма важнее. Некоторые НИИ в отдельные кварталы так прогибались, что аж 230% обеспечивали, хотя никто не просил, это они из рвения. Однако предвыборные нервяки и традиционно оппозиционные взгляды многих учёных, похоже, вынудили власти пойти на некоторые перемены.

И понеслась сверху директива - поднять оклады всем. И не только научным сотрудникам, но и вспомогательному персоналу. И вроде правильно - без лаборантов никакой науки толком не сделать, как и без институтского сантехника. Только вот общий зарплатный фонд не подняли. А в большинстве НИИ основная часть зарплаты - премия. Часть её фиксированная, за результат прошлых лет, а часть около половины на усмотрение завлабов распределяется. И вот эту завлабскую премию кое-где и почикали. Неприятно молодёжи, у которой результатов нет: оформлены они на 0,1 или 0,25 ставки, пока премия была - выживать было можно. А как от 13-15 тысяч оклада десятую часть взять, да на это месяц жить? А всё от чего? От низких окладов да от этих долей ставок. И это в "Год науки и технологий", если что.

А ещё слухи ходят, что финансирование госзаданий будут сокращать и закрывать неперспективные темы. Короче, вместо повышения зарплат может быть и снижение. И опять каждый квартал будут уговаривать уходить на доли ставок, пытаясь зашить прорехи бюджета белыми нитками формализма.

Предлагаю коллегам по цеху на уговоры не вестись. Делаете свою работу - получайте полную ставку. Не будут выполняться от этого майские указы - требуйте повышения финансирования, да поактивнее. Директора НИИ недовольны будут - они хотят спокойной жизни, но ведь наука не директорами делается, а вами. Бюджет будут по умолчанию сокращать, но наука - это такие крохи, что пару олигархов нахлобучить - и всё будет сделано, если кому-то надо. А если директора между двух огней поставлены будут - между гневом министерства и вашим недовольством - то от вашей общей воли и зависит, будет по-вашему или по-плохому, и чью сторону ваша дорогая дирекция займёт. В своё время президента с "Майскими указами" никто за язык не тянул. И если в ваших интересах их использовать для улучшения своей жизни - вперёд!

С наступающим вас Новым годом!