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Московский листок

Минюст провел производство ряда граждан в иноагенты

Опубликовано 31.12.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Минюст провел производство ряда граждан в иноагенты

Минюст России внес ряд известных людей в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

"Тридцатого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич*, Алексеев Андрей Викторович*, Толоконникова Надежда Андреевна*, Гельман Марат Александрович*, Бекбулатова Таисия Львовна*, Владыкина Елена Сергеевна*, Беляев Иван Михайлович*, Никульшина Вероника Юрьевна*", - говорится в сообщении.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

***

Во-первых, я не понял (давно не понял), как физический человек может быть СМИ? Что-то мне это напоминает Маяковского и стихи про "Теодора Нетте, парохода и человека". Но Теодора убили, а как может стать пароходом живой человек? А как он может стать СМИ?

Я понимаю, что юристы в состоянии управлять реальностью, особенно если они из Минюста. Но все же хотелось бы понять...

Во вторых мне непонятно, как можно стать иноагентом - не будучи агентом никакой страны? Любой иностранец на самом деле либо англичанин, либо француз, либо болгарин какой. А как можно быть иноагентом никакого государства?

И третье - что теперь делать, если ты стал "СМИ-иноагентом"?

Нет, я знаю, что теперь любое свое произведение он должен подписывать: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА". Я даже не знаю, обязательно в верхнем регистре или можно в нижнем тоже?

Допустим, пишет теперь мне Марат Гельман что-то типа "Привет!" И что, тут же должен добавить: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА". А если ошибется, и напишет не в том регистре?

Или, допустим, после рюмки выпитой захочет такой иноагент своей предательской струйкой выписать "С Новым годом!", а на обязательное добавление в верхнем регистре - не хватит? Мочи. В смысле мОчи. И мочи тоже.

И главное - зачем это?

Нет, я даже не спрашиваю, с какого перепугу Шендерович - иноагент? Я его совсем не знаю, может под личиной что-то скрывается ужасное... Но Марат мне друг, и даже если он черногорский агент под прикрытием галереи, я совершенно не понимаю, в чем он ухитрился проявить перед Минюстом свою иноагентскую сущность?

Я даже не очень понимаю, лейбл иноагента - это наказание за что-то? Тогда в чем состоит наказание и за что, а также как можно его отбыть? Ну там кубометров леса заготовить сколько-то в республике Коми или варежек нашить в Краснокаменске? Или это не наказание, а клеймо, причем пожизненное и даже, возможно, передающееся по наследству. Допустим, потомки Марата должны будут писаться как Гельманы-Иноагентовы?

Может, иноагентов станут лишать гражданства РФ? Но тогда вопрос - куда потом высылать? На "Иностранщину"? Ведь "порта приписки" Минюст не указывает...

Или, наоборот, это награда такая, вроде украинского "безвиза", только в одностороннем порядке. 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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