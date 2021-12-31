Занимайтесь сексом в перчатках. И с Новым годом! новый год елка Наши высокопросветленные власти, основываясь на сугубо научных рекомендациях лиц без профильного образования, выдали много способов победы над пандемией: - мыть руки с мылом ( не помогло) - дышать в сторону от спины стоящего перед пассажиром ( не сработало) - заниматься сексом в перчатках ( никак) - ходить в маске ( не помогоет) - не выгуливать собак далее 100 м от дома (не работает) - стоять в очереди на метро (только хуже) - убегать из ресторана в 23:00 не заплатив ( не удалось) - привиться ( нет вакцины) - привиться ( не помогает) - привиться 2 раза (еще хуже) - сдавать ПЦР- тест каждые полчаса ( срок справки получился 20 минут) - привиться три раза (что мертвому припарка) - сдать тест на антитела ( никто не знает, сколько их надо) - привиться четыре раза за год ( количество заболевших выросло) - свезти всех в больницы ( перезаражали друг друга) - выгнать всех из больниц ( заразили оставшихся) - уволить медсестер и санитарок ( выросла смертность) - изменить статотчетность (морги переполнились) - куаркодировать привитых( заболеваемость выросла) -куаркодировать непривитых ( не помогло) - вывести новый омикрон ( заболел весь запад) - соврать чего-нибудь (не верят) А ведь столько ещё идей не предложено, можно было б штрафовать поголовно…



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