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Московский листок

Занимайтесь сексом в перчатках. И с Новым годом!

Опубликовано 31.12.2021 автором Александр Краснов в разделе комментариев 1

новый год елка
Занимайтесь сексом в перчатках. И с Новым годом!

Наши высокопросветленные власти, основываясь на сугубо научных рекомендациях лиц без профильного образования, выдали много способов победы над пандемией:

- мыть руки с мылом ( не помогло)

- дышать в сторону от спины стоящего перед пассажиром ( не сработало)

- заниматься сексом в перчатках ( никак)

- ходить в маске ( не помогоет)

- не выгуливать собак далее 100 м от дома (не работает)

- стоять в очереди на метро (только хуже)

- убегать из ресторана в 23:00 не заплатив ( не удалось)

- привиться ( нет вакцины)

- привиться ( не помогает)

- привиться 2 раза (еще хуже)

- сдавать ПЦР- тест каждые полчаса ( срок справки получился 20 минут)

- привиться три раза (что мертвому припарка)

- сдать тест на антитела ( никто не знает, сколько их надо)

- привиться четыре раза за год ( количество заболевших выросло)

- свезти всех в больницы ( перезаражали друг друга)

- выгнать всех из больниц ( заразили оставшихся)

- уволить медсестер и санитарок ( выросла смертность)

- изменить статотчетность (морги переполнились)

- куаркодировать привитых( заболеваемость выросла)

-куаркодировать непривитых ( не помогло)

- вывести новый омикрон ( заболел весь запад)

- соврать чего-нибудь (не верят)

А ведь столько ещё идей не предложено, можно было б штрафовать поголовно…



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Всего комментариев к статье: 1
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Федя- злой написал 31.12.2021 09:43
"Что они не делают, не идут дела... ". как дела, А.Э.Краснов? .
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