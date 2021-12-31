Занимайтесь сексом в перчатках. И с Новым годом!

Наши высокопросветленные власти, основываясь на сугубо научных рекомендациях лиц без профильного образования, выдали много способов победы над пандемией:
- мыть руки с мылом ( не помогло)
- дышать в сторону от спины стоящего перед пассажиром ( не сработало)
- заниматься сексом в перчатках ( никак)
- ходить в маске ( не помогоет)
- не выгуливать собак далее 100 м от дома (не работает)
- стоять в очереди на метро (только хуже)
- убегать из ресторана в 23:00 не заплатив ( не удалось)
- привиться ( нет вакцины)
- привиться ( не помогает)
- привиться 2 раза (еще хуже)
- сдавать ПЦР- тест каждые полчаса ( срок справки получился 20 минут)
- привиться три раза (что мертвому припарка)
- сдать тест на антитела ( никто не знает, сколько их надо)
- привиться четыре раза за год ( количество заболевших выросло)
- свезти всех в больницы ( перезаражали друг друга)
- выгнать всех из больниц ( заразили оставшихся)
- уволить медсестер и санитарок ( выросла смертность)
- изменить статотчетность (морги переполнились)
- куаркодировать привитых( заболеваемость выросла)
-куаркодировать непривитых ( не помогло)
- вывести новый омикрон ( заболел весь запад)
- соврать чего-нибудь (не верят)
А ведь столько ещё идей не предложено, можно было б штрафовать поголовно…
|
|
Федя- злой написал 31.12.2021 09:43