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Московский листок

В Боткинской больнице успешно прооперировали Николая Московченко, которому накануне выстрелили в лицо

Опубликовано 31.12.2021 в разделе комментариев 0

депутат киллер московченко
В Боткинской больнице успешно прооперировали Николая Московченко, которому накануне выстрелили в лицо

Полковник Московченко – известный столичный политик, бывший депутат Мосгордумы, резко критиковавший московские и федеральные власти.

В период депутатства Московченко уже становился жертвой киллера, который выпустил в него в упор целую обойму, но депутат оказал яростное сопротивление, и не дал себя убить. После ряда операций ему даже удалось полностью восстановиться.

Позже его регулярно снимали с выборов под разными нелепыми предлогами, вроде подкупа многодетных матерей двумя бутылками водки. А когда однажды все же допустили к выборам, то потом признали недействительными более 7 тысяч (!) бюллетеней!

Не допустили его к выборам и в уходящем году.

Но, видимо, этого показалось мало, и на Московской кольцевой дороге ему выстрелили из травматического пистолета в лицо. Стрелок пытался скрыться, но был все же задержан и сейчас дает показания в СИЗО.

Николай Михайлович идет на поправку, пожелаем ему в новом году здоровья и поменьше стрелков на дороге…

А.Б.



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