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Московский листок

Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению"

Опубликовано 31.12.2021 в разделе комментариев 0

Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению"

Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", рассказал прессе старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов.

Ранее институт заказал написание научной работы по теме "Является ли злом существование ада" за 742 тысячи рублей, такие данные приводятся на сайте госзакупок.

Договор исполнили еще 7 октября. Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и Высшей школе экономики.

Как заявил Карпов, он руководил научным исследованием "Феномен зла: от метафизики к теориям морали", в рамках которого писалась работа "Является ли злом существование ада".

На этом фоне иск об оскорблении чувств верующих в Дета Мороза выглядит вполне органично. Хотя и непонятно, к аду или раю относится вышеупомянутый Дед?

И почему бы не исследовать этот вопрос в рамках какого-нибудь гранта?

 



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