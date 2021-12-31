Что позволено чинвнику, нельзя смерду

Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства до 1 января 2023

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому срок отказа государственных служащих от иностранного гражданства продлевается до 1 января 2023 года.

«Положения Федерального закона в отношении федеральных государственных органов… применяются с 1 января 2023 года», – сказано в документе на портале правовой информации.

Закон распространяется на государственных и муниципальных служащих и военных. В случае неисполнения закона об отказе от иностранного гражданства и вида на жительство в другой стране их уволят с госслужбы. Вступление в силу этой нормы изначально должно было состояться 1 января 2022.

Напомним, что в августе глава государства подписал указ, согласно которому россияне, имеющие паспорт другой страны, могут поступать на государственную или муниципальную службу, если не имеют возможности отказаться от иностранного гражданства.

Минюст признал "Медиазону" "иностранным агентом" из‑за дохода от Google‑рекламы

В Минюсте назвали причины включения издания «Медиазона» (выполняет в России функции СМИ-иноагента) в реестр иностранных агентов. Ими стало цитирование других СМИ с аналогичным статусом и получение доходов от Google-рекламы. Об этом сообщает само издание со ссылкой на документ, полученные из ведомства.

Роскомнадзор обнаружил цитаты других СМИ-иноагентов в девяти публикациях. Речь идет как об изданиях, так и о физлицах с таким статусом.

Иностранным финансированием в ведомстве посчитали доходы от размещения блоков Google-рекламы. По данным Минюста, с июня 2020 года по июль 2021-го издание получило больше 700 тысяч рублей от представительства компании в Дублине.

«Медиазона» была включена в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года.