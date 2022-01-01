Коммунизму не повезло с коммунистами

Сегодня мне стукнуло 91. Эта дата почти совпала с тридцатилетним юбилеем, который радостно отметили лидеры республик, бывших задницей социалистического слона и ставших кошкиными головами огрызков империи.

За тридцать лет мое отношение к этому событию значительно изменилось. Поначалу я справедливо винил в банкротстве российского социализма политических и научных бюрократов, отказавшихся в 1964 году от информатизации, предложенной академиком Глушковым (Как наши ученые вырастили нищету), поскольку плановое производство немыслимо без искусственного интеллекта. Но знакомство с жизнью животных на ТВ и новые работы ученых, исследующих их поведение, заставили меня откорректировать свое мнение. Я узнал, что крысиный социум удивительно похож на социум современного человека. Группа крыс в определенных обстоятельствах неизбежно делится на доминантных особей – эксплуататоров, подчиненных трудяг - кормильцев и нищенствующих особей что-то вроде творческой интеллигенции. Этот крысиный капитализм, копирует человек условно разумный и требуется невероятно большой объем воспитательной работы, чтобы изменить его поведение. С этим объемом может справиться только искусственный интеллект. Российскому коммунизму не провезло с коммунистами, своими руками отправившими его на тот свет, китайскому повезло больше и у него есть шансы сохранить социалистические начала и продолжить движение к социализму.

Когда хотят подчеркнуть слабость горе-правителя, говорят: «ему не повезло с народом». Совсем другое дело с общественным строем, который попытались создать на нашей планете для человека, не подготовленного к соблюдению соответствующих норм поведения.

Человек - животное с полным набором врожденных животных инстинктов, таких же, как у крысы, шимпанзе или тигра. Укради и убей -говорит инстинкт животному-или ограбят и убьют тебя. Когда основой существования человека стал труд, грабить и убивать всех подряд стало нецелесообразно – грабить и убивать стали живущих за рекой, иноплеменников, тупоконечников или остроконечников. Этот порядок освящен веками и тысячелетиями. Сегодня собираются поголовно убивать живущих за океаном, как с той, так и с другой стороны. Это мероприятие готовят нам животные, добравшиеся до высшей власти, благодаря животному инстинкту доминирования. Это мероприятие практически неизбежно в условиях капиталистической конкуренции, когда прибыль и престижное потребление становятся маниакальной страстью, побеждающей страх смерти.

Сделать из животного человека разумного пытались с допотопных времен. Не укради и не убий – твердили тупоконечники и остроконечники всех времен и народов. Твердят до сих пор, но грабят и убивают во все возрастающих масштабах. Инстинкт доминирования побеждает страх смерти. Выход один – изменить технологию управления обществом таким образом, чтобы животные, не могли получать в свои мохнатые руки рычаги высшей власти. Заменить этих доминантных самцов искусственным интеллектом. Ничего сложного в этом нет. Наука давно готова справиться с этой задачей, но не готовы сложить полномочия сами доминантные личности, которым пока подчиняется и наука, и служители культов. И предстоит огромная работа по изменению сложившейся ситуации. Заповеди: «не укради и не убий» вдалбливались в головы обывателей не одну тысячу лет, но строгость заповедей смягчалась необязательностью их исполнения. Сегодня появилась возможность сделать их исполнение обязательным. Приборы слежения заставят потенциальных грабителей и убийц отказываться от задуманного. Это и будет началом воспитательного процесса превращающего животное в человека разумного.

Процесс воспитания по трудоемкости превышает любые другие трудовые процессы, а участвуют в нем практически все. И ни в одном другом трудовом процессе нет такого количества бракоделов, ни одно другое производство не выдает на гора такого количества бракованных изделий. Мало того, воспитание на государственном уровне признано делом второстепенным: работникам детских садов, где формируются первые положительные привычки, платят ничтожную зарплату, привлекающую только малоинициативных низкоквалифицированных работников. Тем же самым недугом страдает и школьное воспитание. Но проблема не будет решена, если в детские сады и школы придут одни только Ушинские и Макаренко. Их просто не хватит для всех детских садов и школ. Трудоемкость качественного воспитательного процесса столь велика, что только искусственный интеллект может решить проблему. Чтобы обучить и воспитать одного аристократа требовалась бригада преподавателей, всех остальных учили и воспитывали «на медные деньги» или никак. Философ Славин, из фонда Горбачева, объясняет банкротство Российского социализма большим объемом ручного туда, малой степенью автоматизации. Он, как и Горбачев, ничего не смыслит в понятии реальный социализм. Банкротство Российского социализма объясняется его недоношенностью – он родился до того, как появились условия для его нормального существования. Главное условие – наличие искусственного интеллекта. Не только Славин, но и Маркс, и Ленин ничего не знали и не могли знать об этом условии, поэтому их приходится поставить в один ряд с другим утопистами, что нисколько не умаляет их значения для человечества. Марксизм, как христианство для Рима, стал причиной крушения феодальной империи и образования на ее месте бюрократической социалистической республики, не выдержавшей конкуренции с реальным капитализмом. Никаким другим социализмом он стать не мог. Не только потому, что отказался в 1964 году от информатизации, но и потому, что человека к социализму с помощью, пропаганды и ГУЛАГа привести нельзя. Человеку животному социализм не нужен. Его животная натура восстает против социализма, потому что внутривидовое равенство в дикой природе немедленно приведет к гибели вида. Таковы безжалостные законы природы и требуется огромная воспитательная работа, чтобы сделать человека пригодным для социализма. Такая работа невозможна без искусственного интеллекта, поэтому за 70 лет советской власти не была выращена армия сознательных сторонников социализма, а правящая партия превратилась в привилегированную касту, вырастившую в своих рядах мерзавцев: Ельцина и Горбачева , «строителей коммунизма» красных директоров, которые мгновенно превратились в капиталистов более беспощадных и наглых, чем их собратья на Западе и Востоке.

Чтобы проектировать коммунизм, нужно определить, что же это такое. Коммунизм это не шведский стол и не общество всеобщего благоденствия, а способ сохранения вида,путем воспитания человека с пеленок по специальной программе. А создадут такую программу для искусственного интеллекта обычные люди, понимающие, что другого способа сохранить популяцию просто нет. Только искусственный интеллект может справиться с таким бесконечно большим объемом работы по воспитанию деловых квалифицированных строителей коммунизма.

Нынешние противники коммунизма твердят о высокой цене заплаченной за социалистический эксперимент Они не вспоминают о цене столетней войны тупоконечников с остроконечниками, когда в «цивилизованной» Европе перебили мужчин и разрешено было многоженство. Они не вспоминают о бесконечных войнах за чье-то наследство, о трагедии индусских ткачей. Они вспоминают только ГУЛАГ. Да ошиблись. Дорога к коммунизму идет не через Гулаг, она идет через воспитание, а это тоже всегда принуждение. Вся история человечества это история проб и ошибок, другого пути нет. Нам старикам повезло – мы совершили величайшую ошибку, проложившую человечеству путь в разумное будущее. А новому поколению предстоит совершить еще множество, в том числе и роковых ошибок, пока оно не поймет, что стремление к доминированию одних групп (государств) грозит уничтожением и им, и всему виду. Возможно понимание придет только к оставшимся в живых после мировой бойни. До того или после того, но коммунизм будет построен.

Китай уже делает первые шаги на этом пути. Он пытается сделать интернет из средства развращения в эффективное средство воспитания. Когда этим займется искусственный интеллект, из интернета и ТВ автоматически исчезнут Моргенштерны и Собчачки, пирамиды и мордобой, а в детских садах и школах перестанут внушать детям ненависть к соседним народам и государствам. Уроки же в школах, скорее всего, превратятся в демонстрацию качественных увлекательных фильмов. И если мы хотим освободиться от «укради и убий», то в воспитательном процессе нам придется отказаться от такой роскоши как плюрализм. Он останется только в общении ученых и производственников.

И последнее. Политики, вроде Жириновского, безустанно твердят: все беды России начались в семнадцатом году прошлого века. Есть один беспроигрышный аргумент, способный заткнуть им рот:без семнадцатого не было бы сегодняшнего Китая. Сбылась мечта Ленина о мировой революции.А Россия пойдет к социализму вторым номером.