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Московский листок

В Перу шаманы чем-то поливали портрет Путина

Опубликовано 31.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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В Перу шаманы чем-то поливали портрет Путина
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