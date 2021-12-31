Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Минюст на Новый год внес ряд известных людей в реестр СМИ-иноагентов https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Депутат Хинштейн призвал лишать оппозиционеров гражданства
3 Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства до 1 января 2023
4 Минюст признал "Медиазону" "иностранным агентом" из‑за дохода от Google‑рекламы
5 В Боткинской больнице успешно прооперировали Николая Московченко, которому накануне выстрелили в лицо https://forum-msk.org/material/news/1...
6 80% россиян хотели бы оставить 31 декабря нерабочим
7 О хорошем: в Новом году заниматься физкультурой станет выгодно
8 Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В Перу шаманы чем-то поливали портрет Путина с целью привлечь удачу
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