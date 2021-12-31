Павел Былевский допрашивает писателя и журналиста Юрия Панкова касательно его нашумевшей книги "Родословная лжи Солженицына".
#Солженицын, #Былевский, #Панков, #ГУЛАГ, #СССР,
Начало: https://www.youtube.com/watch?v=qeASy...
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#былевский #ссср #солженицын #панков #гулаг
Родословная лжи Солженицына (ч 2)
Павел Былевский допрашивает писателя и журналиста Юрия Панкова касательно его нашумевшей книги "Родословная лжи Солженицына".
#Солженицын, #Былевский, #Панков, #ГУЛАГ, #СССР,
Начало: https://www.youtube.com/watch?v=qeASy...
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стоик7941 написал 31.12.2021 20:55
Главное - успеть рассказать своим внукам, что такое номенклатура по советски, по сионстски?
Прибалты начали с ликвидации банд из КГБ , поэтому уже давно живут как люди?