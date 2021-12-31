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Московский листок

Родословная лжи Солженицына (ч 2)

Опубликовано 31.12.2021 в разделе комментариев 1

#былевский #ссср #солженицын #панков #гулаг

Павел Былевский допрашивает писателя и журналиста Юрия Панкова касательно его нашумевшей книги "Родословная лжи Солженицына".

#Солженицын, #Былевский, #Панков, #ГУЛАГ, #СССР,

Начало: https://www.youtube.com/watch?v=qeASy...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7941 написал 31.12.2021 20:55
"Номенклатура" Восленского будет понятнее поколению 80-х - нахлебались честные люди сполна от лизоблюдов сионизма ?
Главное - успеть рассказать своим внукам, что такое номенклатура по советски, по сионстски?
Прибалты начали с ликвидации банд из КГБ , поэтому уже давно живут как люди?
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