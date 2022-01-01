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Московский листок

700 слов ни о чем

Опубликовано 01.01.2022 в разделе комментариев 2

путин революция народ
700 слов ни о чем

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало самым продолжительным — оно шло шесть минут 22 секунды и состояло из около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение главы государства длилось шесть минут и состояло примерно из 600 слов. В 2013 году оно длилось четыре минуты.

И это все, что приходит содержательного в голову после.

Что ж, буду краток...

А.Б.

PS. И что на нем в этом году за свитка? И куда подевались широкие плечи чемпиона Ленинграда по самбо? И странное пузичко...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 2
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Ходят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме (Жеглов) написал 01.01.2022 01:34
Согласись, Колян, что режим Ботоксной крысы напоминает монголо-татарское иго - и насилует Россию долго и татарчат плодит.
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(без названия)
стоик7941 написал 01.01.2022 00:48
пусть Новый год будет Судом Человечества над режимом карлика?
пусть будут прокляты палачи русского народа?
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