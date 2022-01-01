700 слов ни о чем

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало самым продолжительным — оно шло шесть минут 22 секунды и состояло из около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение главы государства длилось шесть минут и состояло примерно из 600 слов. В 2013 году оно длилось четыре минуты.
И это все, что приходит содержательного в голову после.
Что ж, буду краток...
А.Б.
PS. И что на нем в этом году за свитка? И куда подевались широкие плечи чемпиона Ленинграда по самбо? И странное пузичко...
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме (Жеглов) написал 01.01.2022 01:34
стоик7941 написал 01.01.2022 00:48
пусть будут прокляты палачи русского народа?