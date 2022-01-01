700 слов ни о чем

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало самым продолжительным — оно шло шесть минут 22 секунды и состояло из около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение главы государства длилось шесть минут и состояло примерно из 600 слов. В 2013 году оно длилось четыре минуты.

И это все, что приходит содержательного в голову после.

Что ж, буду краток...

А.Б.

PS. И что на нем в этом году за свитка? И куда подевались широкие плечи чемпиона Ленинграда по самбо? И странное пузичко...