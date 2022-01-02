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Московский листок

Почему теперь совершенно неуместно советское новогоднее пожелание

Опубликовано 02.01.2022 автором в разделе комментариев 0

новый год елка
Почему теперь совершенно неуместно советское новогоднее пожелание

31 декабря 2021 года Наше Всё в новогоднем приветствии вдруг решил вспомнить старое советское новогоднее пожелание «С Новым годом! С новым счастьем!» и прочувствованно рассказал, как оно замечательно.

Увы, в данном случае он явно промахнулся. Постараюсь это объяснить... Дело в том, что есть приветствия и пожелания, тесно связанные с породившей их эпохой. Например, в Святые Девяностые, как вирус, распространилось прощание: «Удачи!». Так прощались со слушателями даже телеведущие. Например, помню эту фразу из уст Михаила Осокина на НТВ. И действительно: ведь на улице с крушением СССР установились законы диких джунглей, где человек человеку lupus est, и где всё решала она, Её благородие Госпожа Удача. Она же Невидимая Рука рынка. Соответственно, поклонение ей и было одним из главных культов того времени. Мы все превратились немного в «джентльменов удачи». Ну, или в их жертв, которым удача тоже бывает остро необходима... хотя бы для простого выживания в лапах тех «джентльменов».

Ну, а «С Новым годом! С новым счастьем!» — это пожелание из СССР. Там эта фраза на бытовом уровне, из уст рядовых людей выражала то, что с самой высокой государственной трибуны в более пафосном стиле говорил... Леонид Ильич Брежнев: «Мы с уверенностью смотрим в будущее, зная, что оно будет светлым и прекрасным». Тогда эта фраза вовсе не звучала неправдивой. Она звучала скорее... самоочевидной, что ли.

Вот именно эти два слагаемых:

1. Уверенность в завтрашнем дне.

2. Твёрдая вера в постепенное, но неуклонное улучшение всего и вся

— и составляли основу советского новогоднего настроения.

Каждый человек мог точно предсказать своё личное социальное будущее — выбор профессии, зарплату, перспективы карьерного роста, какие-то крупные приобретения, включая даже такие, как квартиру и т.д. Мог предсказать социальное будущее своих детей. Всё было ясно, прозрачно, предсказуемо. Ни внезапная потеря работы, ни нищета никому точно не угрожали.

А насчёт «светлого и прекрасного будущего» — качество жизни постоянно улучшалось, и все это видели. Например, в 60-е годы миллионы людей переселились из бараков и ветхого жилья в кварталы «черёмушек». В 70-е годы на смену скромным «хрущёвкам» стали приходить брежневские «дома улучшенной планировки». Может быть, улучшение происходило медленнее, чем хотелось, но оно шло. И вот как раз малейшее попятное движение вызывало острое разочарование, мне даже где-то встречались воспоминания какого-то либерала, который говорил, что усомнился в движении СССР в светлое будущее, когда на рубеже 60-х и 70-х мороженое в вафельном стаканчике, украшенное кремовой розочкой, сменилось на закрытое простой бумажкой. Почему? Да потому что этот сущий пустяк тоже противоречил одному из главных законов советской жизни: всё должно постепенно улучшаться!

Именно в этом — уверенности, что всё в наступающем Новом году будет хорошо, а в чём-то непременно лучше — и заключался смысл традиционного поздравления за новогодним столом в СССР. Абсолютно неуместного и даже фальшивого на его развалинах. Да ещё в обстановке пресловутого «простудного» кризиса, когда никто ни в чём не может быть не уверен не то, что на год, а даже и на месяц вперёд. Какое уж там «новое счастье»...

Но всё-таки я не теряю надежды дожить до времени, когда пожелание «Удачи!» станет устаревшим, архаичным и будет восприниматься как что-то предельно неуместное, вроде «Вечер в хату!». И напоследок всем пожелаю удачи... чтобы дожить до этих лучших времён. :)



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