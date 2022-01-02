Сибуглемет заключил с профсоюзами трехлетнее соглашение о социально-трудовых гарантиях, рассчитанное до 2024 года

Объединенное соглашение для всех предприятий группы Сибуглемет подписано во второй раз. В нем сохранены все льготы и гарантии, которые регламентирует предыдущий колдоговор компании, в частности: компенсация затрат на отопление жилья, на транспорт, льготные путевки на лечение и отдых ветеранов и работников, путевки в спортивные лагеря для детей сотрудников, материальная помощь и многое другое.

- Весь комплекс мер по повышению уровня социальной защищенности работников, пенсионеров, их оздоровление, улучшение условий труда и быта сохраняется в полном объеме, - подчеркивает гендиректор холдинга Сибуглемет Игорь Осадчий. - Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, мы постоянно поддерживаем основные положения этого документа, позволяя сохранять социальную стабильность в трудовом коллективе.

В соглашении о социально-трудовых гарантиях на 2022-2024г.г. увеличен и расширен ряд льгот и гарантий:

На 5% увеличена сумма компенсации транспортных расходов при поездке к месту отдыха.

На 20% увеличена сумма расходов на погребение в случае естественной смерти работника при исполнении им трудовых обязанностей.

На 10% увеличена сумма компенсации в случае причинения вреда жизни при выполнении трудовых обязанностей.

На 70% увеличена сумма, выплачиваемая на обучение детей работников, погибших на производстве.

Увеличены суммы материальной помощи неработающим пенсионерам

Коллективный договор, действовавший с 2016 года, выполнен в полном объеме. Только за 2021-й год на его реализацию холдинг направил более 22,4 млн руб.

Соглашение о социально-трудовых гарантиях подписали генеральный директор холдинга Сибуглемет Игорь Осадчий, председатель Новокузнецкого территориального комитета Росуглепрофа Михаил Шутов, председатель Междуреченского теркома Росуглепрофа Сергей Желенин и председатель Междуреченского теркома Независимого профсоюза горняков России Николай Петаев.