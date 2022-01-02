Маленький нюанс большой аферы

Типа на начало новогодних каникул.

Как это уже стало паскудной необходимостью, сначала анонсирую.

https://www.youtube.com/watch?v=S8MDa_C7s-w

Изготовил небольшой ролик об одном маленьком нюансе лунной аферы США, и в этом ролике самым ценным, на мой взгляд, является прекрасное воспроизведение открытия Галилея о том, что все тела притягиваются к Земле с одинаковым ускорением.

Но Ютуб, понятное дело, мне этот ролик заблокировал, в связи с чем я рекомендую посмотреть его по ссылке в описании к этому анонсу.

https://bastyon.com/index?v=711ea338b287dd5267d131a7435d769fdc0b0ba3a125edcda0c66be905e0642e&video=1&ref=PKC28Fwz4bcDTULtEVm6HP3UVTzPjrYRHL

И текст к ролику: «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛУННОЙ АФЕРЫ»:

«Надо учесть, что как только американцы в 1969 году объявили, что успешно высадили на Луну астронавтов, так в самих Соединённых Штатах и начались издевательства над НАСА – над американским аэрокосмическим агентством - поскольку американский кинорежиссёр Стэнли Кубрик, снимавший всю эту высадку на Луну, понятное дело, не на Луне, а, условно скажем, в Голливуде, допустил огромное количество даже чисто кинематографических ляпов, не говоря уже о технических несуразностях.

Вся эта критика американцами НАСА, доказывавшая что американцы на Луну не летали, в СССР скрывалась от специалистов и народа, поскольку находившиеся под шантажом США генеральные секретари ЦК КПСС не допускали в СССР никакой критики космических программ США. Но в самих США, повторю, издевательская критика НАСА не прекращалась, и НАСА требовалось найти какое-то убедительное доказательство того, что кинокадры с астронавтами сняты не в Голливуде, а на Луне. Но какие это должны быть доказательства? И Кубрик пришёл к ТАКОЙ идее нужного доказательства. Дескать, на Земле есть атмосфера, а на Луне атмосферы нет, следовательно, если показать, что на мутных кадрах, снятых как бы на Луне, прыгающие как бы астронавты сняты как бы в безвоздушном пространстве, то это убедительно докажет, что это Луна, а не Голливуд.

Но как доказать, что атмосферы нет? Нужно же это сделать как бы невзначай, а то и дураки не поверят.

И Кубрику пришла в голову мысль типа на Луне повторить опыты средневекового учёного Галилея, доказывавшего в своё время, что все предметы притягиваются Землёй одинаково, а разница в скорости их падения обусловлена сопротивлением воздуха. Галилей утверждал, что если убрать воздух, а вместе с ним и сопротивление падению, то все предметы, к примеру, и свинцовый шар, и кусочек пуха, будут падать с одинаковой скоростью.

И вот когда американцы в 1971 году снимали в Голливуде как бы четвёртую высадку на Луну, как бы в ходе полёта к ней «Аполлона-15», то как бы командиру экипажа, Дэвиду Скотту, поручили как бы провести эксперимент по подтверждению вывода Галилея. Сам по себе полёт на Луну ради этой цели был идиотизмом, но Дэвид Скотт, якобы, взял с собою птичье перо и сбросил его вместе с молотком, показав, что перо и молоток падают с одинаковой скоростью, следовательно, вокруг Скотта воздуха нет, и, следовательно, он стоит на Луне, а не в Голливуде.

Это было наивно до крайности, к примеру, вместо пера можно было сделать свинцовую имитацию пера и всё равно никто ничего не заметил бы, однако даже этого не требовалось, поскольку у НАСА для испытания работы деталей космической техники в вакууме, было достаточно больших вакуумных камер, в которых можно было бы снять этот эпизод даже с настоящим пером, мало этого, уже в 1969 году американцы на станции Плам-Брук, неподалёку от города Сандаски построили гигантскую вакуумную камеру для испытания в вакууме комических аппаратов в сборе, названную Space Power Facility. Её размеры поражали и поражают – более 30 метров в диаметре и 40 метров - в высоту! По идее в эту камеру без труда можно засунуть башню 12-ти этажного жилого дома.

И вот в 2019 году британская корпорация ВВС решила показать любопытным и саму эту камеру, и опыт, о котором мечтал Галилей. Ну и заодно ВВС, сама того не желая, показало, что все эти «опыты Глилея» показанные как бы на Луне, не более, чем брехня, которая без проблем могла быть снята на Земле любым способом, и даже в реальном вакууме.

Но сами по себе эти кадры опыта Галилея любопытны, и я рекомендую их досмотреть до конца».