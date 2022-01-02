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Московский листок

Тем кто получает подачки, стало жить легче?

Опубликовано 02.01.2022 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин зюганов рашкин левченко
Тем кто получает подачки, стало жить легче?

Газета "Правда" печатает выступление Геннадия Андреевича на закрытии осенней сессии Госдумы под названием "Народ требует справедливости". Меня бесит его речи и заголовки статей. Откуда он знает, что требует народ? Разве он встречается с народом и выслушивает его мнения?

Начинает своё выступление с того, что напоминает депутатам и народу, о выступлении президента на коллегии министерства обороны. Хорошо сказано. А что дальше, он и раньше говорил хорошие речи. Зюганов: "Я полностью разделяю его оценки, как разделяю и позицию С.Шойгу, который требует, чтобы все вооружённые силы были сплочённые, а общество максимально поддерживало страну и армию в это трудное время". Как можно сплотить вооружённые силы, когда преступные группы обкладывают целые гарнизоны данью и посещают воинские части как свою квартиру. Жаль, что вы не спросили на счёт воинского подразделения расположенного в посёлке Юрга Кемеровской области. Может это американцы продолжают подрывать авторитет армии и народа для организации российского майдана, а вы слушаете байки чиновников. Какое может быть сплочение когда вы и подобные вам чиновники "зарабатывают" миллионы, а рабочий получает копейки. То что вы полностью поддерживаете президента народу давно известно, но вы человек без чести и совести, хотя бы молчали на счёт поддержки и говорили об этом президенту в тишине кабинета и без записи. Набиуллина получает в месяц 3 миллиона и отчитываясь перед депутатами говорит, что нельзя контролировать цены. По её и вашей зарплате нельзя , а по зарплате народа надо не только контролировать, но садить тех кто увеличивает цены и тарифы. А кто создал это трудное время и почему за это должен расплачиваться народ? Вы ведь не ощущаете трудности, как их не ощущают чиновники всех мастей, олигархи и просто воры. Более того президент подписал закон по которому упрощается процедура назначения премий федеральным чиновникам. А что они сделали для страны и народа? Почему бы вам не спросить президента об этом? От путинских подачек разве народ стал жить лучше? Не нужны подачки надо создавать рабочие места и платить как на Западе.

И вот ещё хочу спросить Зюганов и читателей. Академик и депутат думы сказал, что в России 17 миллионов учеников. В СМИ несколько лет фигурирует цифра количества населения России - 146 миллионов человек, а количество избирателей в пределах 110 миллионов. А куда девались 19 миллионов человек? Значит перепись населения провалена и об этом ни слова. Возможно нас уже не 146,а 127 миллионов. Давайте поблагодарим федеральную власть за заботу о народе и особенно президента, который постоянно говорит о сохранении населения.

Значительной части населения известно, что Россия продаёт Турции комплексы "С - 400", возможно и " С-500". Патроны для стрелкового оружия США и пока не известно каким странам модифицированный автомат Калашникова. Может так случиться, что это оружие будет использовано против российских войск? ВСУ спровоцирует нападение на Донбасс и мы будем вынуждены защищать своё население, в том числе и военных. А против нас украинские войска вооружены нашим оружием полученным с тех стран, которым мы продаём. Ведь у России друзей нет, наоборот большинство соседей помогут Украине вооружением и даже живой силой. А мы всё продаём, нам главное получить как можно больше денег и вывести их за пределы страны. Не дай Бог начнётся война погибать будут не чиновники и не их дети, а простой русский народ. А может так случиться, что войска пусть и не все перейдут на сторону ВСУ. Пример есть. Власов целую армию перевёл на сторону Гитлера. Если в мирное время бандиты командуют в воинских частях, то что говорить если начнётся настоящая война.

Геннадий Андреевич продолжает говорить на последней сессии о России, Белоруссии, Донбассе. "Мы протянули руки всем бедным, нищим. Наша фракция накануне Нового года всё сделала для того, чтобы поддержать тех, кому очень плохо и благодарит за 93 - й гуманитарный конвой в Донбасс. "Мы приняли в "Снегирях", президентском доме отдыха 10 с лишнем тысяч детей за это время". Коммунисты занимаются подачками, как и президент своему народу. Тем кто получает подачки стало жить легче? Конечно нет. Надо прекратить войну в Донбассе и тогда народ сам будет строить свою жизнь без ваших подачек, но вы для этого ничего не делаете, и при этом поддерживаете во всём президента.

Смотрите, читатели, что говорит Зюганов дальше. "Наша команда провела смотр - конкурс детей из малообеспеченных, бедных семей, чтобы эти дети почувствовали, что их талант нужен нашей державе, и мы многих наградили призами". По моему это кощунство проводить смотр - конкурс нищих детей. Значит кому - то приз, а большинству дырку от бублика. Ведь всех бедных вы не одарили, да и подарки не решают материальное положение нищих. Пиар для дураков, жаль, что народ пока этого не понимает.

"Я хочу поблагодарить и своих коллег, которые в ходе небольшой олимпиады - мы проводим её каждый год, - показали прекрасные спортивные результаты. Харитонов обыграл всех в бильярд. Афонин - в шахматы, а Бабич - в теннис. Так что наша команда может гордиться тем, как встречает Новый год". Интересно а с кем вы играли? У вас есть возможность ежедневно заниматься теми видами о которых вы говорили. Вам надоедает думское кресло в котором вы сидите 28 лет. Вас никто не держит, дума не рассматривает ваши законы, поэтому спокойно встали и пошли играть кто во что. А большинство населения работает по 12 - 14 часов и им играть некогда, да и настроения нет, нищета одолела.

Далее Зюганов докладывает думе о том, что сто наших граждан арестованы и находятся под судом США, 368 высших руководителей находятся под санкциями, 578 организаций подвергаются остракизму и преследованиям. Возможно надо было меньше воровать, да и вы сами не без греха. Последняя фраза доклада: "Я надеюсь, что вы (депутаты) услышите граждан, которые требуют справедливости и уважения к своему мнению и своему выбору". А вы сами слышите хотя бы своих избирателей? Зюганова народ не видит и не слышит. И на счёт справедливости и уважения пустой разговор. Дайте людям работу и зарплату и можете не уважать народ, однако вы вообще ни на что не готовы и только пишите доклады, которые никто не читает. Даже ваши коллеги по думе не реагируют на выступление. Вышли из зала и всё забыли. 



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