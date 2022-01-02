Тем кто получает подачки, стало жить легче?

Газета "Правда" печатает выступление Геннадия Андреевича на закрытии осенней сессии Госдумы под названием "Народ требует справедливости". Меня бесит его речи и заголовки статей. Откуда он знает, что требует народ? Разве он встречается с народом и выслушивает его мнения?

Начинает своё выступление с того, что напоминает депутатам и народу, о выступлении президента на коллегии министерства обороны. Хорошо сказано. А что дальше, он и раньше говорил хорошие речи. Зюганов: "Я полностью разделяю его оценки, как разделяю и позицию С.Шойгу, который требует, чтобы все вооружённые силы были сплочённые, а общество максимально поддерживало страну и армию в это трудное время". Как можно сплотить вооружённые силы, когда преступные группы обкладывают целые гарнизоны данью и посещают воинские части как свою квартиру. Жаль, что вы не спросили на счёт воинского подразделения расположенного в посёлке Юрга Кемеровской области. Может это американцы продолжают подрывать авторитет армии и народа для организации российского майдана, а вы слушаете байки чиновников. Какое может быть сплочение когда вы и подобные вам чиновники "зарабатывают" миллионы, а рабочий получает копейки. То что вы полностью поддерживаете президента народу давно известно, но вы человек без чести и совести, хотя бы молчали на счёт поддержки и говорили об этом президенту в тишине кабинета и без записи. Набиуллина получает в месяц 3 миллиона и отчитываясь перед депутатами говорит, что нельзя контролировать цены. По её и вашей зарплате нельзя , а по зарплате народа надо не только контролировать, но садить тех кто увеличивает цены и тарифы. А кто создал это трудное время и почему за это должен расплачиваться народ? Вы ведь не ощущаете трудности, как их не ощущают чиновники всех мастей, олигархи и просто воры. Более того президент подписал закон по которому упрощается процедура назначения премий федеральным чиновникам. А что они сделали для страны и народа? Почему бы вам не спросить президента об этом? От путинских подачек разве народ стал жить лучше? Не нужны подачки надо создавать рабочие места и платить как на Западе.

И вот ещё хочу спросить Зюганов и читателей. Академик и депутат думы сказал, что в России 17 миллионов учеников. В СМИ несколько лет фигурирует цифра количества населения России - 146 миллионов человек, а количество избирателей в пределах 110 миллионов. А куда девались 19 миллионов человек? Значит перепись населения провалена и об этом ни слова. Возможно нас уже не 146,а 127 миллионов. Давайте поблагодарим федеральную власть за заботу о народе и особенно президента, который постоянно говорит о сохранении населения.

Значительной части населения известно, что Россия продаёт Турции комплексы "С - 400", возможно и " С-500". Патроны для стрелкового оружия США и пока не известно каким странам модифицированный автомат Калашникова. Может так случиться, что это оружие будет использовано против российских войск? ВСУ спровоцирует нападение на Донбасс и мы будем вынуждены защищать своё население, в том числе и военных. А против нас украинские войска вооружены нашим оружием полученным с тех стран, которым мы продаём. Ведь у России друзей нет, наоборот большинство соседей помогут Украине вооружением и даже живой силой. А мы всё продаём, нам главное получить как можно больше денег и вывести их за пределы страны. Не дай Бог начнётся война погибать будут не чиновники и не их дети, а простой русский народ. А может так случиться, что войска пусть и не все перейдут на сторону ВСУ. Пример есть. Власов целую армию перевёл на сторону Гитлера. Если в мирное время бандиты командуют в воинских частях, то что говорить если начнётся настоящая война.

Геннадий Андреевич продолжает говорить на последней сессии о России, Белоруссии, Донбассе. "Мы протянули руки всем бедным, нищим. Наша фракция накануне Нового года всё сделала для того, чтобы поддержать тех, кому очень плохо и благодарит за 93 - й гуманитарный конвой в Донбасс. "Мы приняли в "Снегирях", президентском доме отдыха 10 с лишнем тысяч детей за это время". Коммунисты занимаются подачками, как и президент своему народу. Тем кто получает подачки стало жить легче? Конечно нет. Надо прекратить войну в Донбассе и тогда народ сам будет строить свою жизнь без ваших подачек, но вы для этого ничего не делаете, и при этом поддерживаете во всём президента.

Смотрите, читатели, что говорит Зюганов дальше. "Наша команда провела смотр - конкурс детей из малообеспеченных, бедных семей, чтобы эти дети почувствовали, что их талант нужен нашей державе, и мы многих наградили призами". По моему это кощунство проводить смотр - конкурс нищих детей. Значит кому - то приз, а большинству дырку от бублика. Ведь всех бедных вы не одарили, да и подарки не решают материальное положение нищих. Пиар для дураков, жаль, что народ пока этого не понимает.

"Я хочу поблагодарить и своих коллег, которые в ходе небольшой олимпиады - мы проводим её каждый год, - показали прекрасные спортивные результаты. Харитонов обыграл всех в бильярд. Афонин - в шахматы, а Бабич - в теннис. Так что наша команда может гордиться тем, как встречает Новый год". Интересно а с кем вы играли? У вас есть возможность ежедневно заниматься теми видами о которых вы говорили. Вам надоедает думское кресло в котором вы сидите 28 лет. Вас никто не держит, дума не рассматривает ваши законы, поэтому спокойно встали и пошли играть кто во что. А большинство населения работает по 12 - 14 часов и им играть некогда, да и настроения нет, нищета одолела.

Далее Зюганов докладывает думе о том, что сто наших граждан арестованы и находятся под судом США, 368 высших руководителей находятся под санкциями, 578 организаций подвергаются остракизму и преследованиям. Возможно надо было меньше воровать, да и вы сами не без греха. Последняя фраза доклада: "Я надеюсь, что вы (депутаты) услышите граждан, которые требуют справедливости и уважения к своему мнению и своему выбору". А вы сами слышите хотя бы своих избирателей? Зюганова народ не видит и не слышит. И на счёт справедливости и уважения пустой разговор. Дайте людям работу и зарплату и можете не уважать народ, однако вы вообще ни на что не готовы и только пишите доклады, которые никто не читает. Даже ваши коллеги по думе не реагируют на выступление. Вышли из зала и всё забыли.