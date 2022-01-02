Что ж загадили-то Дон-батюшку?

Загрязнение Дона в районе Ростова взвешенными веществами оказались в 120 раз выше нормы сообщает телеканал «Дон-ТР» со ссылкой на региональный Росприроднадзор. Таковы результаты исследования, которое затронуло участок порядка 230 км от Цимлянского водохранилища до устья. Как отметил глава местного Росприроднадзора Алексей Кузьмин, наличие в воде взвешенных веществ легко определяется даже на глаз.

В результате проведённого исследования специалисты Росприроднадзора выявили порядка 30 предприятий, загрязняющих реку. Сейчас им всем вынесли предупреждения.

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Что Дон очень грязный - не новость. Я прямо сейчас пишу все это в Таганроге, у впадения Дона в Азовское море. Пью чай. Но воду беру не из крана - в донских городах водопроводную воду пить не принято, она категорически не годится для питья. Пьют только фильтрованную, правда, к чести городских властей - аппараты для получения чистой воды буквально на каждом углу.

Но почему так получилось, что в "Слове о полку Игореве" есть фраза "шеломя испить Дону", а в реальности лучше этого не делать...

Вообще в русской культуре значение и место Дона сравнить можно только с Волгой. Волга - матушка, Дон - батюшка.

Как по мне, так еще и важней, древней потому что.

Ну так что ж засрали-то так "батюшку"?

А.Б.