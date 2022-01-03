У нас с друзьями традиция: каждый год... нет, не в баню. И не 31 декабря, а 1 января мы ходим на премьеру очередных «Елок» или «Мам». Лет десять назад вышли первые — тогда и традиция появилась. Вчера посмотрели «Елки-8». Билеты по 470 рублей, почти полный зал. Весь фильм сопровождало гробовое молчание, оживляемое лишь хрустом попкорна. Не смешно, не трогательно, не интересно. Вообще — никак. С обилием скрытой рекламы и дурацким рэпом вместо музыки. С Ольгой Бузовой, Филиппом Киркоровым и бездарно играющими детьми.

Ууууу. Ну ведь снимали же когда-то новогоднее кино! «Карнавальная ночь», «Эта веселая планета», «Чародеи». Я про «Иронию судьбы» даже не говорю... Да те же «Елки» поначалу были неплохи. Почему сейчас праздничное кино ляпается кое-как, на коленке? Непрописанные диалоги, отсутствие внятного сюжета, никакие актеры... А если «какие», то им играть нечего.

«Лишь то читается легко, что написано с трудом, что в час написано, то в час и позабыто». Александр Сергеевич Пушкин сказал, между прочим, а уж он-то понимал в этом толк. Кстати, касается любого вида искусства.

P.S. Я телевизор не включала ровно год — с 31 декабря 2020 года. В этот раз включила часа за два до двенадцати: по всем главным программам — лучшие советские кинокомедии. Мы их наизусть знаем, но смотрим и будем смотреть. И смеяться.

А вчерашнюю дребедень я уже забыла.