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Московский листок

Что в час написано, то в час и позабыто

Опубликовано 03.01.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

кино москва костина
Что в час написано, то в час и позабыто

У нас с друзьями традиция: каждый год... нет, не в баню. И не 31 декабря, а 1 января мы ходим на премьеру очередных «Елок» или «Мам». Лет десять назад вышли первые — тогда и традиция появилась. Вчера посмотрели «Елки-8». Билеты по 470 рублей, почти полный зал. Весь фильм сопровождало гробовое молчание, оживляемое лишь хрустом попкорна. Не смешно, не трогательно, не интересно. Вообще — никак. С обилием скрытой рекламы и дурацким рэпом вместо музыки. С Ольгой Бузовой, Филиппом Киркоровым и бездарно играющими детьми.

 

Ууууу. Ну ведь снимали же когда-то новогоднее кино! «Карнавальная ночь», «Эта веселая планета», «Чародеи». Я про «Иронию судьбы» даже не говорю... Да те же «Елки» поначалу были неплохи. Почему сейчас праздничное кино ляпается кое-как, на коленке? Непрописанные диалоги, отсутствие внятного сюжета, никакие актеры... А если «какие», то им играть нечего.

 

«Лишь то читается легко, что написано с трудом, что в час написано, то в час и позабыто». Александр Сергеевич Пушкин сказал, между прочим, а уж он-то понимал в этом толк. Кстати, касается любого вида искусства.

 

P.S. Я телевизор не включала ровно год — с 31 декабря 2020 года. В этот раз включила часа за два до двенадцати: по всем главным программам — лучшие советские кинокомедии. Мы их наизусть знаем, но смотрим и будем смотреть. И смеяться.

 

А вчерашнюю дребедень я уже забыла.



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Всего комментариев к статье: 1
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суховмохов
павел волгин написал 03.01.2022 00:36
К ставшим наиболее известными диссидентами старшего поколения (примерно десятку) дискредитировавшими и в значительной степени способствовавшим уничтожению демократического движения в России, я отношусь как в прошлом хорошим, но очень недалеким и тщеславным людям, когда-то исполненным лучших намерений и успевшим в вегетарианские годы правления Хрущева и первых лет Брежнева, сделать что-то полезное. Не больше чем многие другие. Но ставшим необычайно известными, когда время наступило совсем иное, а никто из них не оказался способен это понять. К власти в России шли (и пришли) убийцы, хорошо подготовленные, с мощной преступной организацией и большим очень специфическим опытом, но им было невыгодно обнаруживать свои цели и свои способы их достижения, им нужны были ширмы и декорации, а потому не себя, а наиболее недалеких и честолюбивых из диссидентов они назвали победителями, сделали самыми известными и убедили их на всех углах (телеканалах и газетах) говорить, что в "России произошла бескровная демократическая революция" и теперь наступила "наша власть". Еще хуже на первый взгляд я отношусь к назвавшим себя демократическими СМИ, ничего приличного не имевшими за спиной, созданными генералами КГБ Аксеновым и Бобковым. Всем этим телевизионнным "Взглядам", "Прожекторам перестройки" и НТВ, и сайт "Форум-МСК" (А.Баранова) - работающим до сих пор.5
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