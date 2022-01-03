Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового аналога

Интересно, а зачем? Умеют у нас что-нибудь хорошее сделать, а потом все изгадить одним росчерком пера...

Электронный документ будет иметь тот же юридический статус, что и нынешнее бумажное удостоверение личности. Ну так и пусть имеет! Зачем же тогда изымать "краснокожую паспортину", если она бессрочная и ничего к электронному паспорту не добавляет?

Боятся, как бы кто не набрал кредитов, а потом не стал отказываться - не мое, мол... Ну так ставьте в паспорт отметку типа той, что на загранпаспорт - маленький штемпсель, мол, электронный паспорт выдан.

Так ведь нет, надо паспорта изымать! Мол, электронный паспорт имеет ту же силу, что и бумажный. Вот только где? В России, может, и будет. А вот уже на Украину с электронной карточкой заместо бумажного паспорта - не въедешь! И в другие республики - все они должны будут принять законы о российском электронном паспорте. А вдруг, как не захотят?

Или, допустим, кто-то приобретал заграничную недвижимость по российскому паспорту или счет в банке открывал - не факт, что в стране пребывания признают электронный аналог.

Опять же женитьба - женился ты в незапамятном году по бумажному паспорту, а теперь чем докажешь, что женат? В документах только твой старый паспорт прописан...

Да, и в России будут проблемы.

Вот и вопрос - не окажутся ли люди с бесполезной пластиковой карточкой заместо важнейшего документа, удостоверяющего личность?

А.Б.