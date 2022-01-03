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Московский листок

На Новогодний протест вышла вся область!

Опубликовано 03.01.2022 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
На Новогодний протест вышла вся область!

В Мангистауской области началось массовое выступление против повышения цен на газ, которое было спровоцировано главой области и правительством, которые подняли цену на газ в два раза с 60-ти до 120-ти тенге за литр.

Местных жителей и рабочих возмутило то, что повышение цен на газ произошло в регионе, где он и добывается. В последующем митинги и перекрытия дорог охватили все районные центры и сам города Актау.

Первая акция протеста прошла в Жанаозене 1 января как раз после объявления повышении цен на газ, где нефтяники и безработные записал видео к властям с требованием снизить стоимость на голубое топливо. Так как власти никак не отреагировали на это заявление, уже на следующий день были перекрыты центральные улицы в городе.

Полиция и власти в этот момент оказались неготовыми отреагировать на новогодние выступления и ситуация быстро вышла из-под контроля. Так, местные жители стали массово выходить на улицы и присоединяться к акциям протеста. В течение дня они быстро распространились по всем районным центрам и посёлкам области, а днем на митинг вышли уже и жители областного центра – Актау.

Протестующие везде выдвинули одинаковые требования и если цена не будет снижена, то предложили повысить заработную плату всем рабочим региона до 100 процентов. В результате был объявлен бойкот всем заправочным станциям в области пока не будет решен вопрос, а также выдвинуто требование отставки акимов области и города.

В итоге митингующие не расходились и ночью, в том числе и в областном центре Актау, несмотря на то, что к месту митинга были потянуты силы полиции. Однако возможностей для разгона выступлений у властей попросту нет, так как митингами сейчас охвачен сейчас весь регион.

 



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